Araç kiralama sektörü bayram yaptı

Corona virüs sebebiyle bayram tatiline çıkacakların tercihleri uçak ve otobüs gibi ulaşım araçları yerine kiralık araçlar oldu.



Her bayram dönemi otobüs firmaları talebe yetişemeyerek ek seferler düzenlerken bu yıl beklenen yoğunluk araç kiralama sektörüne kaydı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı

"BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR DOLULUK VAR"



Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, Bayramlar, yaz dönemi, yılbaşı gibi süreçler, araç kiralama sektöründe yüksek sezon diye tabir ettiğimiz dönemlerdir. Pandemi sebebiyle önceki seneler kadar olmasa da, beklenenin üzerinde bir doluluk var. Araç bulunurluğundaki zorluk ise araç kiralama sektörünün araç yatırımlarını pandemiden ötürü büyük ölçüde erkenden kontrol altına almış olmasından kaynaklanıyor" dedi.

İnan, "Bayram döneminde, Türkiye çapında yüzde 88 civarında doluluk öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İnan ayrıca genel eğilimin alt orta grup araç sınıfı kiralama yönünde olduğunubu nedenle kalan araçların lüks setment olduğunu belirtti.

Kiralama fiyatlarında eflasyon seviyesinde bir artış olduğunu belirten İnan, "Arz talep dengesiyle ve alınan ilave önlemlerin de etkisiyle fiyatlarda artış var. Geçen yılki bayram dönemine göre enflasyon seviyesinde fiyat artışı bulunuyor" dedi.

"TALEP ÇOK YÜKSEK"



Büyük bir talep yoğunluğu yaşandığını belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün ise, "Genelde yoğun rezervasyonlar son 1-2 haftada başlarken bu dönemde haftalar öncesinde başladı.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün

Bayram elbette bunun önemli bir sebebi ancak sadece bayram değil aynı zamanda pandemi sebebiyle toplu taşımaya binmek istemeyen aileler de gözle görülür biçimde talebi oluşturuyor. Özellikle şehir ofislerinde çok büyük talep görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Organize şirketler için toplam günlük kiralık araç hacminin 50 binin üzerinde olduğunu belirten Tangün, yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

Kiralık araç fiyatlarıyla ilgili de konuşan Tangün, "Her yıl sezonsal olarak belli artışlar yaşanıyor ama olağanüstü bir artış ya da suistimal kesinlikle söz konusu değil" dedi.