Araç sahipleri dikkat! Son gün yaklaşıyor: Kayıt olmayana 28 bin lira ceza

Akaryakıtta vergi kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) kayıt olmak için 2 gün kaldı. 5 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamında tüm ticari araçlara Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mağduriyetleri önlemek amacıyla sisteme son kayıt tarihini 31 Ocak 2025 olarak yenilemişti. Araç sahiplerinin cezai müeyyide ile karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 24.00’e kadar UTTS’ye kayıt olması gerekiyor. UTTS'YE NASIL KAYIT OLUNUR? Ticari araç sahipleri, www.utts.gov.tr adresinden UTTS’ye kaydolarak belirtilen banka hesaplarına ödeme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlama hakkına sahip olabilecekler. TL özel usulsüzlük cezası ile karşılaşma riski bulunuyor.

VERGİ İNDİRİMİ OLMAYACAK



Bu tarihten itibaren akaryakıt alımlarında UTTS’de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak ve taşıt sahiplerinin vergi indiriminden faydalanmaları mümkün olmayacak.



28 BİN LİRAYA KADAR CEZA



Belirlenen süre içinde kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen tutarda özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.



Ayrıca Taşıt Tanıma Okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yapmayan akaryakıt istasyonlarının ise her bir ihlal tespiti durumunda 280 bin