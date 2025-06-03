Araç satışları mayısta arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mayıs ayı "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı" bülteni yayınlandı.



2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,7 oranında arttı.



Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 489 bin 366 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 5,1 oranında artarak 394 bin 327 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Mayıs ayında yüzde 7,4, otomobil pazarı yüzde 6,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,8 oranında arttı.



2025 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Mayıs ayına göre yüzde 7,4 artarak 107 bin 730 adet oldu.



2025 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 85 bin 123 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,8 artarak 22 bin 607 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,4 arttı.



Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,2 artış gösterdi.



Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,8 arttı.



Otomobil pazarı segmentlere göre;



Pazarın %81,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 214.825 adetle %54,5 pay,

B segmenti otomobiller 103.339 adetle %26,2 pay aldı.



Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%61,7 pay, 243.122 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %22,3 pay ve 88.006 adet satış ile Sedan,

%15,0 pay ve 59.238 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.



Otomobil pazarı motor tipine göre;



Benzinli otomobil satışları 189.676 adetle %48,1 pay,

Hibrit otomobil satışları 109.398 adetle %27,7 pay,

Elektrikli otomobil satışları 59.848 adetle %15,2 pay ve

Dizel otomobil satışları 32.960 adetle %8,4 pay,

Otogazlı otomobil satışları 2.445 adetle %0,6 pay aldı.



Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre;



160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %79 artarak %12,7 pay,

160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %213,2 artarak %2,5 pay aldı.



Otomobil pazarı motor hacmine göre;



1600cc altındaki otomobil satışları %22,8 azalarak %56,2 pay,

1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %29,4 artarak %0,6 pay,

2000cc üstü otomobil satışları %14,8 artarak %0,2 pay aldı.



Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;



120-140 gr/km arasındaki otomobiller 123.049 adetle %31,2 pay,

<100 gr/km arasındaki otomobiller 90.031 adetle %22,8 pay aldı.



Otomatik şanzımanlı otomobiller; 373.324 adetle %94,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 21.003 adetle %5,3 pay aldı.



Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;



Van gövde tipi %74,8 pay ve 71.053 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

Kamyonet gövde tipi %10,1 pay ve 9.586 adetle 2. sırada yer aldı.



