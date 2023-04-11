Araştırma: 10 Amerikalıdan 4'ü elektrikli otomobil sahibi olmayı düşünüyor

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 19'U ELEKTRİKLİ ARAÇ ALMAYI DÜŞÜNÜYOR



Bununla birlikte, yetişkinlerin yalnızca yüzde 19'u bir dahaki sefer elektrikli bir araç satın almalarının "çok" veya "son derece" muhtemel olduğunu söylerken, yüzde 22'si bunun "biraz muhtemel" olduğunu, yüzde 47'si ise "pek olası olmadığını" ifade etti.



YÜKSEK MALİYET ANA CAYDIRICI UNSUR



Aynı ankette, 10 kişiden 6'sı elektrikli araçların yüksek maliyetinin ana caydırıcı unsur olduğunu belirtirken, sadece yüzde 16'lık kesim elektrikli araç seçiminde bunun sorun olmayacağını beyan etti.

ABD'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİKLERİ



ABD hükümeti teşvik için, sıfır elektrikli araç alacaklara 7 bin 500 dolara kadar vergi kredisi sözü verirken, ülke çapında 500 bin şarj istasyonu hedefi belirlemiş ve ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan 120 bin kilometrelik otoyol ağı boyunca şarj istasyonlarının artırılması için 5 milyar dolar bütçe ayırmıştı.