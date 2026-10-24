Artan akaryakıt fiyatları ikinci el pazarını vurdu: Tüketicinin tercihi elektrik veya LPG oldu

İkinci el pazarında geçmiş yıllarda oldukça sınırlı bir satış payına sahip olan elektrikli araçlar, şimdilerde adeta altın çağını yaşıyor. Bu ilginin temelinde yatan en büyük etken ise şüphesiz şarj maliyetlerinin geleneksel yakıtlara kıyasla devasa bir avantaj sunması. Elektrikli bir otomobili evden şarj etmenin maliyeti bütçeyi oldukça rahatlatırken, dışarıdaki ticari şarj istasyonlarında bile yıllık enerji masrafı, benzinli veya dizel araçların dörtte birine kadar inebiliyor.

Öte yandan, elektrikli araç teknolojilerine bütçesi yetmeyen ancak günlük akaryakıt masrafından kısmak isteyen kullanıcılar için en erişilebilir alternatif yine LPG olarak öne çıkıyor. Bu ekonomik realite, hem elektrikli hem de otogazlı araçların ikinci el satış grafiklerini büyük bir hızla yukarı taşıyor.

DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYI ERİYOR

ODMD verileri, yıllardır ikinci el piyasasının değişmez lideri olan dizel araçların ciddi bir kan kaybı yaşadığını belgeliyor. Eylül 2026 itibarıyla dizel araçların ilan sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 gibi yüksek bir oranda düşüş gözlemlendi ve ilan sayısı 187 bin 979 adede geriledi.

Satış tarafında da benzer bir tablo tüketiciyi karşılıyor. Dizel araç satışları yüzde 7,5 azalarak 91 bin 761 adet seviyesinde kaldı. Geçen yıl yüzde 51,4 olan dizel araçların pazardaki satış payı, bu yıl yüzde 48,5 seviyesine indi. Benzinli araçlar da pazardaki bu daralmadan nasibini aldı. Benzinli model ilanları yüzde 11,1 düşüşle 155 bin adede, satışları ise yüzde 3,6 azalarak 75 bin 755 adede geriledi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ SATIŞLARINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Geleneksel yakıtlardaki bu belirgin düşüşe karşın, çevreci ve ekonomik alternatiflerde büyük bir ivmelenme yaşanıyor. İlan sayılarında en yüksek oransal artış yüzde 73,3 ile elektrikli araçlarda görüldü ve platformlardaki elektrikli araç ilanları 11 bin 24 adede ulaştı.

Satış rakamlarında da zirve yine elektrikli otomobillerin oldu. İkinci el elektrikli araç satışları geçen yıla göre yüzde 66,3 artarak 5 bin 325 adede fırladı. Hibrit araçlar da pazardaki bu yükseliş trendinden payını aldı ve satışları yüzde 37,7 artışla 12 bin 795 adede yükseldi. LPG'li araç satışları ise uygun maliyetli ulaşım arayışının en net yansıması olarak yüzde 23,8 oranında artış gösterdi ve eylül ayında 3 bin 508 adet olarak kayıtlara geçti.