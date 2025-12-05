Aşağılanma duygusundan doğdu. Toyota'dan süper otomobil

ULTRA LÜKS MARKALARLA YANYANA KONUMLANABİLİR

Yeni konsept üretime girerse, Toyota'nın süper otomobil pazarında rekabet edebilecek teknik ve finansal gücünü sergileyerek, şirketin geniş ürün yelpazesinin zirvesinde yer alacak ve en üst düzey performans aracı olacak. Bu konsept, Toyota'nın son zamanlarda üst segment kategorilere olan yenilenen odağını daha da ileriye taşıyacak ve Century'yi Bentley ve Rolls-Royce gibi markalarla rekabet edecek ultra lüks markası olarak yeniden konumlandıracağı duyurusundan haftalar sonra tanıtılacak.

Bloomberg Intelligence kıdemli otomotiv analisti Tatsuo Yoshida, "Bu, Toyota'nın klasik bir taktiği: Spor otomobiller, yalnızca gösterişli bir araç, moral yükseltici veya niş meraklılar için bir oyuncak olarak görülmüyor. Toyota, spor otomobilleri yine ileri teknolojiler için test ortamı olarak kullanıyor ve bunları önce düşük hacimli performans modellerine kuruyor, ardından gelecekteki kitle pazarı araçlarına aktarıyor." dedi.

LFA'nın satışları Toyota'nın kitle pazarı araçlarının satışlarının çok altında kalsa da, üst düzey spor otomobiller genellikle marka imajını güçlendiren ve alıcıları showroom'lara çekmeye yardımcı olan bir etki yaratıyor.