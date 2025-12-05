Aşağılanma duygusundan doğdu. Toyota'dan süper otomobil
05.12.2025 08:24
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota, elektrikli konsept LFA Süper Otomobili'ni tanıttı. Toyota'yı bu otomobili ortaya çıkarmaya iten güç aşağılanma duygusundan geldi.
Toyota, 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen süper otomobilini tanıttı. Lüks segmentte konumlanmak ve rekabet içinde olmak isteyen Toyota, efsanevi Lexus süper otomobilinin uzun zamandır beklenen halefi için sürpriz bir gelişme olan tamamen elektrikli LFA konsept otomobilini ortaya çıkardı.
Toyota, amiral gemisi spor otomobili ünvanını almak üzere Gazoo Racing GT ve yarış versiyonu GT3'ü de tanıttı. Şirket yaptığı açıklamada, GR modellerinin 2027'de piyasaya sürülmesinin planlandığını ve tek bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş, yeni geliştirilen dört litrelik hibrit çift turbolu V8 motorla güçlendirileceğini söyledi.
ULTRA LÜKS MARKALARLA YANYANA KONUMLANABİLİR
Yeni konsept üretime girerse, Toyota'nın süper otomobil pazarında rekabet edebilecek teknik ve finansal gücünü sergileyerek, şirketin geniş ürün yelpazesinin zirvesinde yer alacak ve en üst düzey performans aracı olacak. Bu konsept, Toyota'nın son zamanlarda üst segment kategorilere olan yenilenen odağını daha da ileriye taşıyacak ve Century'yi Bentley ve Rolls-Royce gibi markalarla rekabet edecek ultra lüks markası olarak yeniden konumlandıracağı duyurusundan haftalar sonra tanıtılacak.
Bloomberg Intelligence kıdemli otomotiv analisti Tatsuo Yoshida, "Bu, Toyota'nın klasik bir taktiği: Spor otomobiller, yalnızca gösterişli bir araç, moral yükseltici veya niş meraklılar için bir oyuncak olarak görülmüyor. Toyota, spor otomobilleri yine ileri teknolojiler için test ortamı olarak kullanıyor ve bunları önce düşük hacimli performans modellerine kuruyor, ardından gelecekteki kitle pazarı araçlarına aktarıyor." dedi.
LFA'nın satışları Toyota'nın kitle pazarı araçlarının satışlarının çok altında kalsa da, üst düzey spor otomobiller genellikle marka imajını güçlendiren ve alıcıları showroom'lara çekmeye yardımcı olan bir etki yaratıyor.
"AŞAĞILANMA DUYGUSUNDAN DOĞDU"
Toyota Başkanı Akio Toyoda, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni modellerin yarışlar sırasında rakipleri tarafından her geçildiğinde hissettiği aşağılanma duygusundan doğduğunu söyledi. Toyoda "Şüphesiz beni motive eden duygu bu." dedi.
KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ
Orijinal LFA'dan yalnızca 500 adet üretildi. 2010 ile 2012 yılları arasında 375 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla üretilen ve o zamandan bu yana değeri iki katından fazla artan bu otomobil, Lexus'a ve dolayısıyla Toyota'ya koleksiyonerler ve meraklılar arasında "ünlü otomobil" statüsü kazandırdı.
Toyota, yeni GR modellerini ilk kez Temmuz ayında İngiltere'de düzenlenen yıllık motor sporları etkinliği olan Goodwood Hız Festivali'nde tanıttı. Daha sonra LFA konsept modelini Kasım ayında Tokyo'da düzenlenen Japonya Mobilite Fuarı'nda sergiledi.
TOYOTA ÇEŞİTLİLİK SUNUYOR
Otomotiv endüstrisi elektrikli araçlara yönelirken Toyota, "çoklu yol stratejisi" ile öne çıkıyor. Bu stratejiye göre, değişim bir gecede gerçekleşmeyecek ve o zamana kadar müşteriler benzinli, elektrikli, hibrit ve hidrojenli otomobiller arasında seçim yapabilecek.