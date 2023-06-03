Audi Sport, Dakar testlerini tamamladı: Yarış koşulları tekrar yaratıldı

YARIŞ KOŞULLARI TEKRAR YARATILDI



Audi Sport Takımı ve üç pilot Mattias Ekström, Carlos Sainz ve Stéphane Peterhansel‘in Mayıs ayında Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği testlerde, Dakar Rallisi'nin resmi lastik tedarikçisi BF Goodrich'in iki farklı lastik türünün performansı karşılaştırıldı. Karşı önlemler geliştirmek amacıyla Ocak ayındaki yaşanan hasar koşullarını yeniden yaratmaya çalışan ekip, farklı pistler kullandı: yaklaşık 13 kilometrelik çakıl ve kumdan oluşan bir sprint pistinde, mühendisler performans özelliklerini inceledi. Taşlı bir parkurda yaklaşık 110 kilometrelik bir mesafe boyunca, dayanıklılık ve hasar modellerine odaklanıldı. Ayrıca, şasinin engebeli zeminlerde güvenilir ve aynı zamanda tutarlı ve verimli bir şekilde davranması gerektiğinden, amortisörlerle ilgili çalışmalar da gündemdeydi. Şasideki yük ve ivme ölçüm sensörleri bu analizi destekledi.



Test organizasyonun son derece zorlu geçtiğini söyleyen Q Motorsport Takım Direktörü Sven Quandt, "Testler sırasında lastik arızalarını yeniden canlandırdık. Bu da Ocak ayında başımızı ağrıtan koşulları analiz etmemizi sağladı. Bununla yakından ilişkili olarak süspansiyon ayarlarını da değiştirdik. Henüz yüzde yüz bir çözüm bulamadık ama bu test çok değerliydi ve doğru yoldayız." diye konuştu.

Ocak ayında geçirdiği kazanın ardından toparlayan Carlos Sainz co-pilotu Lucas Cruz ile testlerde yer aldı. Cruz aynıca Stéphane Peterhansel’e de yardımcı oldu. Hatırlanacağı üzere Peterhansel’in co-pilotu Edouard Boulanger de Ocak ayında kaza geçirmişti. Test parkurunun fiziksel olarak çok zorlayıcı olması nedeniyle de testlere katılmadı. Takımın üçüncü aracını kullanan Mattias Ekström ve Emil Bergkvist ikilisi de testlerde yer aldı. Suudi Arabistan'da 42 santigrat dereceye varan sıcaklığa ve sürekli esen şiddetli rüzgarlara rağmen, testleri gerçekleştiren Audi Sport, RS Q e-tron ve reFuel tarafından desteklenen düşük emisyonlu enerji dönüştürücüsü testinden de sorunsuz ayrıldı. Toplamda 2.568 kilometrelik bir parkurda gerçekleşen testler, yenilikçi konseptin güvenirliğini teyit etmenin yanısıra, mühendisler ve pilotlar için de teknik bilgilerin alınması, karar verme ve sürüş tarzının belirlenmesi bakımından önemli oldu. Elde edilen tüm veriler, kapsamlı bir şekilde analiz edilecek ve Audi ve Q Motorsport‘un, 2024 Dakar Rallisi için hazırlıklarına ve organizasyonun bir sonraki adımına yön verecek.