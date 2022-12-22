Audi yol haritasını çizdi: 2029'dan itibaren tüm fabrikalarında elektrikli üretilecek

Audi, fabrikalarının elektrik dönüşümüne ayak uydurması için çalışmalarını hızlandırıyor.

2029 yılına kadar tüm fabrikalarında en az bir elektrikli model üretmeyi hedefleyen marka, yeni tesisler kurmak yerine mevcut fabrikalarını güncelleyecek. Zamanla içten yanmalı modeller bantlardaki yerlerini elektrikli modellere bırakacak.

Alman devi, 2026 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil tanıtımı yapacaklarını ve 2033 yılından itibaren içten yanmalı modellerin ürün gamlarında yer almayacağını açıkladı.

Audi'nin Böllinger Höfe (Almanya) fabrikasındaki e-tron GT üretimi.

ÇALIŞANLAR İÇİN 500 MİLYON EURO YATIRIM

Audi, 2025 yılına kadar 500 milyon euroluk bir yatırımla tüm çalışanlarını elektrikli otomobil konusunda eğitim verecek.

Şirketin Böllinger Höfe (Almanya) ve Brüksel (Belçika) tesislerinde şu anda elektrikli otomobillerin üretimi gerçekleşiyor. Ingolstadt (Almanya) tesisinde ise önümüzdeki yıl Audi Q6 e-tron üretimine geçilecek. 6 yıl içinde ise Neckarsulm (Almanya), San José Chiapa (Meksika) ve Győr (Macaristan) tesislerinde de elektrikli modeller üretilecek.

Audi ve Çinli ortağı FAW'ın Çin'de yapımı devam eden bir üretim tesisi bulunuyor. Buranın inşaatının da 2024 yılında bitmesi hedefleniyor. Çin'deki bu tesis markanın tamamen elektrikli Audi modellerinin üretildiği ilk fabrika olacak.