1954 yılından bu yana hiçbir uluslararası yarışa ev sahipliği yapmayan İsviçre, uluslararası motor sporlarının geri dönüşüyle Zürih’te yer alan yarış pistinde 100 binden fazla seyirciyi ağırladı. Seyirciler, Audi’nin e-tron teknolojisinin etkileyici bir sunumuna şahit oldular: Yarışa 5’inci sırada başlayan Lucas di Grassi, yalnızca 18 turda birinci sıraya yükselerek açık farkla zafere ulaştı. 39’uncu turun sonunda Audi sürücüsü, ikinci gelen Sam Bird'e karşı 7,542 saniyelik üstünlük elde etti.



di Grassi'nin Formula E'deki yedinci zaferi olan bu sonuç, aynı zamanda 2017/2018 sezonundaki ilk galibiyeti oldu. di Grassi, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Harika bir yarış oldu ve sonuçtan son derece mutluyum. 64 yıl sonra İsviçre'de düzenlenen ilk pist yarışında galip gelmek muhteşem bir duygu. Kullandığım Audi e-tronFE04 bugün inanılmaz hızlıydı ve beşinci sırada başlamama rağmen yarışı kazanmamı sağladı."



Bu zafer sayesinde sürücüler sıralamasında üçüncülüğe yükselen di Grassi, New York'ta 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek son iki yarışın sonucuna bağlı olarak hâlâ ikinciliği elde etme şansına sahip. Brezilyalı sürücü, yarıştan önce takımına verdiği sözü tutarak, İsviçre'deki zaferini Zürih Gölü'ne atlayarak kutladı.



Peş peşe ikinci zaferini ve bu sezon üçüncü zaferini kaydeden Audi Sport ABT Schaeffler, takımlar sıralamasında birinci sıradaki Techeetah'nın ardındaki yerini korurken, aradaki farkı 11 puan azaltmayı başardı.