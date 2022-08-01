Audi, 'modüler montaj sistemi'ni deniyor

Günümüzde ürünlerde ve talepte artan karmaşıklık, müşteriye özel ihtiyaçlara, kısa vadeli pazar değişikliklerine ve sürdürülebilirlik konularına her zamankinden daha fazla uyum gerektiriyor. Bunun sonucunda, geleneksel bir konveyör bant düzeneğinin yerine sabit bir sırayla, her ürün için tek tip döngü süresi ilkesine dayanan Modüler Montaj sistemi ortaya çıkıyor. Audi'nin geliştirmekte olduğu bu sistem, kayışsız veya tek tip bir çalışma hızı olmadan çalışıyor.



Audi’nin gelecekteki üretim taleplerine verdiği cevaplardan biri olan Modüler Montaj'ın konsept model hali sonraki seri uygulamaya hazırlık amacıyla, Ingolstadt fabrikasında iç kapı paneli ön montajında kullanılıyor.

Esnek sistemin en önemli avantajlarından biri de fiziksel kısıtlamaları nedeniyle artık hatta çalışamayacak durumda olan işçilerin istihdamına olanak tanıması. Audi, çalışanların yükünü hafifletmek için üretim sürecinde daha esnek otomasyon kullanıyor. Tek tip bir döngü yerine, değişkene bağlı işlem süresi sayesinde tüm çalışanlar daha hafif bir iş yükü alıyor.



Pilot projenin testlerinde, görevler tek tip bir sıra izlemiyor. Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler), kapı panellerini bileşenlerin monte edileceği istasyona getiriyor. Örneğin, ışık paketleri kablolar ve aydınlatma elemanlarıyla bir istasyonda kuruluyor. Hafif paketi olmayan işler o istasyonu atlıyor. Başka bir istasyonda, bir işçi, isteğe bağlı olarak arka kapılar için güneşlik montajını gerçekleştiriyor.

Bir istasyonda işler biriktiğinde, AGV'ler ürünü mümkün olan en az bekleme süresine sahip bir sonraki istasyona götürüyor. Projede ayrıca, çalışma alanlarının konfigürasyonu da döngüsel olarak kontrol ediliyor ve ayarlanıyor.



Bileşen değişkenliğinin yüksek olduğu durumlarda, çözüm kişiden kişiye değişir ilkesi bu projede ortadan kalkıyor. AGV'ler bir radyo ağı aracılığıyla santimetreye kadar yönlendirilebiliyor. Merkezi bir bilgisayar AGV'lere rehberlik ediyor. Ayrıca, kamera denetimi de kalite sürecine entegre edilebiliyor.

ÜRETKENLİĞİ YÜZDE 10 ARTIRIYOR



Pilot proje, değer yaratmaya ve kendi kendini yönetmeye yönelerek üretim süresini kısaltıyor, üretkenliği yaklaşık yüzde 20 oranında artırabiliyor.

İstasyonlar, ürünlere ve talebe göre birbirine bağlı bir konveyör bandına göre daha kolay uyarlanabiliyor. Audi, Modüler Montajı bir sonraki adımda daha büyük bir ölçekteki montaj hatlarına entegre etmeyi amaçlıyor.