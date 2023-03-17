Audi'den gelecek gösterimi: 2 yılda 20 yeni model geliyor

Duesmann, "Rotayı yüzde yüz elektrikli olacak şekilde belirledik. 2027 yılına kadar her segmentte tamamen elektrikli bir araç sunmayı amaçlıyoruz. Q4 e-tron modelinin altında yer alacak bir model de bunlara dahil." dedi.

Elektrikli modellere talebin yükseldiğini belirten Duesmann, "Ocak ve Şubat 2023'te dünya çapında tamamen elektrikli araç satışlarımız geçen yılın aynı aylarına göre neredeyse yüzde 40 arttı. 20 bin civarında ön siparişimiz var, bu da sürdürülebilir elektrikli mobiliteye olan talebin hızla arttığını doğruluyor.” ifadelerini kullandı.