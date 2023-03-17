Audi'den gelecek gösterimi: 2 yılda 20 yeni model geliyor

Audi'nin Yıllık Medya Konferansı'nda konuşan CEO Markus Duesmann, markanın gelecek yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Duesmann, 2025 yılına kadar 20 yeni modelin piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Audi'den gelecek gösterimi: 2 yılda 20 yeni model geliyor

Alman devi 'nin CEO Markus Duesmann, yıllık medya konferansında gelecek planları ve finansal konular hakkında açıklamalarda bulundu. 

Duesmann, markanın uzun tarihinde "En büyük ürün girişiminin eşiğinde" olduğunu belirtti ve 2025 yılına kadar yarısı elektrikli olmak üzere 20 yeni modeli piyasaya süreceklerini açıkladı. 

Audi'den gelecek gösterimi: 2 yılda 20 yeni model geliyor - 1 Audi CEO'su Markus Duesmann

Duesmann, "Rotayı yüzde yüz elektrikli olacak şekilde belirledik. 2027 yılına kadar her segmentte tamamen elektrikli bir araç sunmayı amaçlıyoruz. Q4 e-tron modelinin altında yer alacak bir model de bunlara dahil." dedi. 

Elektrikli modellere talebin yükseldiğini belirten Duesmann, "Ocak ve Şubat 2023'te dünya çapında tamamen elektrikli araç satışlarımız geçen yılın aynı aylarına göre neredeyse yüzde 40 arttı. 20 bin civarında ön siparişimiz var, bu da sürdürülebilir elektrikli mobiliteye olan talebin hızla arttığını doğruluyor.” ifadelerini kullandı. 

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