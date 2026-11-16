Otomotiv dünyasında elektrikli araçlara geçiş hız kesmeden devam ederken, kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olan menzil sorununu ortadan kaldırmak isteyen üreticiler yaratıcı çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Alman otomotiv devi Audi 'nin Almanya Patent ve Ticari Marka Ofisine sunduğu yeni bir patent, hibrit ve menzil uzatıcı teknolojilerinde ezberleri bozacak bir tasarımı gün yüzüne çıkardı. Kasım ayında yayımlanan belgelere göre şirket, krank mili olmayan ve doğrudan arka koltukların altına yerleştirilen yenilikçi bir içten yanmalı motor üzerinde çalışıyor.

ARKA KOLTUĞUN ALTINA GİZLENEN YENİ NESİL MOTOR

Geleneksel motorların aksine Audi'nin bu yeni tasarımında pistonların doğrusal hareketini dairesel güce çeviren bir krank mili bulunmuyor. Bunun yerine, yaylarla kontrol edilen serbest pistonlar kullanılıyor. Bu serbest pistonlar doğrudan doğrusal bir alternatörü çalıştırarak elektrik üretiyor. Yani motorun tekerleklerle hiçbir mekanik bağlantısı yok; tek görevi bataryayı şarj etmek veya ön ve arka akslardaki elektrik motorlarına enerji sağlamak. Bu sistem, aracı temelde jeneratör mantığıyla çalışan bir menzil uzatıcı konumuna getiriyor.

NEDEN KAPUTUN ALTI YERİNE ARKA KOLTUK TERCİH EDİLDİ?

Audi'nin bu kompakt motoru arka koltuk minderinin altına yerleştirme planı oldukça pratik bir mühendislik kararına dayanıyor. Ön kaputun altındaki alanın elektrikli araç bileşenleriyle fazlasıyla dolu olması, bu yeni ünite için arka taraftaki kullanılmayan alanı oldukça cazip kılıyor. Krank milinin iptal edilmesi, motorun bu dar alana sığmasını mümkün hâle getiriyor.

Patent taslaklarında A6 Sportback e-tron modelini andıran alçak tavanlı bir araç göze çarpıyor. Batarya paketi aracın tabanına yayılırken, motora çok kısa bir mesafe kala sona eriyor. Bu yerleşim sayesinde ısı yalıtımlı egzoz sistemi bataryadan uzak tutularak hücrelerin aşırı ısınması önleniyor. Aynı zamanda ortak bir soğutma sıvısı hattı sayesinde motorun sıcaklığı, soğuk kış günlerinde bataryayı ideal çalışma sıcaklığında tutmak için kullanılabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemini ise hangi motorun ne zaman güç vereceğini veya enerji geri kazanımı yapacağını hesaplayan bir yapay zekâ ağı yönetiyor.

GEÇMİŞTEKİ TEKNİK ZORLUKLAR AŞILIYOR MU?

Krank milsiz serbest pistonlu motorlar teoride harika görünse de pratik uygulamaları her zaman zor oldu. İşin ilginç yanı, Audi 2021 yılında aldığı başka bir patentte bu motor tipini aşırı titreşim, elektronik bir arıza anında pistonun silindir kapağına çarpma riski ve marş motoru eksikliği gibi nedenlerle sorunlu olarak nitelendirmişti.

Yeni patent dosyası, en azından titreşim sorununa bir çözüm getiriyor. Tüm motor ünitesi, titreşim sönümleyicilerle gövdeye bağlanan ses yalıtımlı özel bir muhafaza içine alınıyor. Sistemin daha az hareketli parçaya sahip olması, ağırlığı önemli ölçüde azaltırken termal verimliliği artırıyor ve sürtünme kayıplarını en aza indiriyor.

BU TEKNOLOJİYİ YOLLARDA GÖREBİLECEK MİYİZ?

Benzin veya dizel yakıtla çalışabileceği belirtilen bu menzil uzatıcı motor, şimdilik sadece kâğıt üzerinde bir fikir olarak duruyor. Geçmişte Toyota ve Stellantis gibi üreticiler de benzer serbest pistonlu jeneratörler üzerinde denemeler yapsa da hiçbiri seri üretime geçemedi. Audi'nin geçmişteki engelleri aşıp aşamayacağı ve arka koltuk altında çalışan bir motorun kaza anındaki güvenliği veya bakım zorlukları gibi detayların nasıl çözüleceği henüz netlik kazanmadı. Ancak bu patent, otomotiv mühendislerinin elektrikli araç menzilini artırmak için klasik yöntemlerin çok ötesinde yenilikçi arayışlar içinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor.