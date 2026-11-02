Audi'nin 4 milyar dolarlık ABD planı Almanya içinde krize dönüştü

Alman otomotiv devi Audi 'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde kurmayı planladığı ilk fabrika, otomotiv dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Audi CEO'su Gernot Döllner'in, ABD ara seçimlerinden hemen önce Donald Trump ile aynı sahneyi paylaşarak 4 milyar dolarlık dev yatırımı duyurması, Almanya 'da adeta soğuk duş etkisi yarattı. Kapalı kapılar ardında yürütülen gümrük vergisi pazarlıkları ve Avrupa'daki fabrika kapatma söylentileri, bu devasa yatırımın üzerindeki tartışmaları daha da alevlendiriyor.

DEV TESİSİN ODAĞINDA BÜYÜK SUV MODELLERİ YER ALIYOR

Audi'nin Georgia eyaletinin Macon şehrinde inşa etmeyi planladığı fabrika, markanın Amerika kıtasındaki en büyük hamlesi olarak öne çıkıyor. Yılda 200 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak ve yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak bu tesisin inşasına 2027 yılında başlanması planlanıyor. Üretim bantlarının ise 2030'ların başında dönmeye başlaması hedefleniyor. Döllner'in açıklamalarına göre, tesisin ana odak noktası markanın en büyük ve en lüks SUV modelleri olacak. Henüz resmî olarak doğrulanmasa da yedi kişilik yeni Q9'un yanı sıra Q7 ve Q8 gibi devasa boyutlu modellerin bu tesiste üretileceği belirtiliyor.

GÜMRÜK VERGİSİ KISKACINDAN KURTULMAK İÇİN GİZLİ ANLAŞMA

Bu devasa yatırımın arkasında aslında ciddi bir ekonomik zorunluluk yatıyor. Rakipleri BMW, Mercedes-Benz ve Volvo'nun aksine Amerika'da bir üretim tesisi bulunmayan Audi, bölgedeki tüm araçlarını Avrupa veya Meksika'dan ithal etmek zorunda kalıyor. Sadece geçen yıl uygulanan gümrük vergileri Audi'ye 1,2 milyar avroya mal oldu. 2026 yılının ilk altı ayında Kuzey Amerika'daki satışların yüzde 16,7 oranında sert bir düşüş yaşaması, markayı hızlı bir çözüm bulmaya itti.

Sızdırılan bilgilere göre, ABD yönetimi bu yatırımı güvence altına almak için Audi'ye özel bir gümrük muafiyeti sözü verdi. Audi, Avrupa'dan ithal edilen araçlar için ödediği yüzde 15'lik verginin yüzde 7,5'e indirilmesini talep ederken, ABD Ticaret Bakanlığının bu oranı yüzde 10 civarına çekmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Önümüzdeki haftalarda detayları açıklanması beklenen bu tarife indirimi programının, Amerika'da ciddi üretim yatırımı yapan diğer otomobil üreticilerini de kapsayabileceği konuşuluyor.

ALMANYA'DA SENDİKALAR AYAKTA: "SİYASİ BİR REZALET"

Yatırım haberi Amerika'da alkışlarla karşılansa da Almanya'da büyük bir öfkeye neden oldu. Volkswagen Grubu'nun Avrupa'daki fabrikaları kapatmayı ve binlerce işçiyi işten çıkarmayı tartıştığı zorlu bir dönemde, Audi CEO'sunun Cumhuriyetçi Parti'nin seçim mitinginde boy göstermesi sendikaları harekete geçirdi.

Almanya'nın en büyük sendikalarından IG Metall'in Başkanı Christiane Benner, Döllner'in bu tavrını "son derece utanç verici, politik olarak kabul edilemez ve şirket çalışanlarına yakışmayan bir hareket" olarak nitelendirdi. Şirket içi siyasi tarafsızlık kurallarının alenen

ihlal edildiğini belirten Benner, Volkswagen ve Audi yönetiminden Almanya'daki fabrikaların geleceği için net bir güvence talep etti. Eleştirilerin odağındaki Döllner ise Trump'ın mitingine katılmasını, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sizi davet ederse, bu daveti kabul edersiniz. Yatırım yaptığımız ülkeye ve o makama duyduğumuz saygı bunu gerektirir" sözleriyle savundu.

SON SÖZÜ YÖNETİM KURULU SÖYLEYECEK

Georgia'da açıklanan bu 4 milyar dolarlık dev proje için henüz nihai karar verilmiş değil. Projenin hayata geçebilmesi için Volkswagen Grubu Denetleme Kurulu'nun resmi onayı gerekiyor. Sendikaların ve çalışan temsilcilerinin kurul üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu onayın oldukça çetin geçecek müzakerelere sahne olması bekleniyor.

Diğer yandan, Volkswagen Grubu'nun hâlihazırda Amerika pazarındaki büyüme planları sadece Audi ile sınırlı kalmıyor. Şirket, yeniden canlandırdığı ikonik 4x4 markası Scout için de Güney Carolina'da 1,5 milyar sterlinlik yeni bir fabrika inşa ediyor. Traveler SUV ve Terra pikap modellerini tamamen elektrikli ve menzil uzatıcı seçenekleriyle üretecek olan bu tesisin 2027 yılında üretime başlaması hedefleniyor. Audi'nin planlanan tesisi de onay alırsa, Alman otomotiv devi Amerika pazarında uzun yıllardır eksikliğini hissettiği yerel üretim gücüne nihayet kavuşmuş olacak.