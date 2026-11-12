Audi'nin 700 bin dolarlık süper otomobili: Sadece 499 adet üretilecek

Audi , otomotiv dünyasında tüm dikkatleri üzerine çeken yeni amiral gemisi Nuvolari'yi resmen tanıttı. Markanın efsanevi R8 modelinin üretimden kalkmasının ardından performans tutkunlarının merakla beklediği bu yeni süper otomobil , hem dudak uçuklatan fiyat etiketi hem de sunduğu mühendislik detaylarıyla lüks otomobil standartlarını yeniden tanımlıyor.

Küresel çapta sadece 499 adet üretilecek olan bu özel modelin belirlenen 700 bin dolarlık başlangıç fiyatı sektörde büyük bir şaşkınlık yarattı. Zira bu rakam, Nuvolari'nin altyapısını paylaştığı Lamborghini Temerario'nun neredeyse iki katına denk gelirken, V12 motorlu Lamborghini Revuelto'dan bile daha yüksek bir seviyede bulunuyor.

FORMULA 1 İLHAMLI GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

Audi Nuvolari, kaputunun altında çift turboşarjlı bir V8 motor barındırıyor. Bu güçlü içten yanmalı motora eşlik eden üç adet eksenel akılı elektrik motoru sayesinde, aracın toplam sistem gücü 987 beygire ulaşıyor. Marka bu değerlerin nihai onaya kadar küçük değişiklikler gösterebileceğini belirtse de mevcut veriler bile aracın potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Altyapısını paylaştığı Lamborghini Temerario'dan yaklaşık 80 beygir daha güçlü olan otomobil, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniyede ulaşıyor ve saatte yaklaşık 350 kilometre (maksimum hıza çıkabiliyor.

Bu yüksek hızı kontrol altında tutmak için Formula 1 teknolojilerinden ilham alan Audi mühendisleri, araçta aktif aerodinamik bileşenler ve dinamik enerji yönetimi sistemleri kullanıyor. Dört yönlü ayarlanabilir süspansiyon sistemi ve aktif aerodinamik parçalar, yüksek hızlarda araca yaklaşık 400 kilogramlık bir yere basma kuvveti sağlıyor. Ayrıca, gelişmiş sensörler ve gerçek zamanlı araç modelleme teknolojisiyle anlık tutunma, direksiyon açısı ve ivmelenme verilerini analiz ederek tork dağılımını optimize eden yeni nesil bir öngörülü Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi araçta görev yapıyor.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Otomobil severlerin aklındaki en büyük soru, Nuvolari'nin 1.001 beygirlik V12 motorlu Lamborghini Revuelto'dan bile neden daha pahalı olduğu yönünde birleşiyor. Audi, bu sorunun cevabını saf güçte değil, benzersiz malzeme kalitesinde ve tasarım felsefesinde veriyor.

Marka, tamamen karbon fiberden üretilmiş bir dış gövde sunuyor. Tasarımda fark yaratan asıl detay ise aktif ön ızgara, alt hava girişleri, arka difüzör ve hatta dört halkalı Audi logosunun bile tek parça alüminyum bloklardan yontularak üretilmesi oluyor. İç mekânda da aynı tavizsiz yaklaşım devam ediyor. Cam açma tuşlarından klima ızgaralarına kadar kabin içindeki her bir kontrol düğmesi masif alaşımdan imal ediliyor.

Audi, İtalyan kuzenlerinde zaman zaman karşılaşılan parlak siyah plastik malzemeleri tamamen reddederek, aracı sadece pist odaklı agresif bir makine olmaktan çıkarıp adeta tekerlekli bir heykele dönüştürüyor.

ÜST DÜZEY KİŞİSELLEŞTİRME VE TESLİMAT SÜRECİ

Satın alma deneyimini tamamen özel kılan Audi, müşterilerine 50'den fazla cam parlaklığında dış renk, 10'dan fazla mat renk ve 13 farklı fren kaliperi rengi sunuyor. İsteyen müşteriler aracı tamamen boyasız, saf karbon fiber görünümüyle de sipariş edebiliyor. İç mekânda ise 3 farklı Dinamica kumaş ve 33 farklı deri döşeme seçeneği bulunuyor.

Markanın yeni, sade ve temiz çizgileri temel alan tasarım dilinin ilk seri üretim temsilcisi olan Nuvolari için sipariş defterleri kısa bir süreliğine açıldı. Yılda 1.500 adet üretilen Revuelto'ya kıyasla toplamda sadece 499 adet üretilecek olması, Nuvolari'yi geleceğin aranan koleksiyon parçalarından biri yapıyor. Bu eşsiz süper otomobilin ilk teslimatlarının ise 2028 yılının ilk yarısında yapılması planlanıyor.