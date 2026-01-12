Avrupa Birliği elektrikli araçlar konusunda Çin'le anlaştı

Avrupa Birliği(AB) ve Çin'in bir süredir anlaşamadığı Çin'den ithal elektrikli araçların fiyatlandırılması konusunda çerçeve anlaşmaya varıldı. AB Komisyonunun, Çinli ihracatçılar için "Fiyat Taahhüdü Önerilerine İlişkin Kılavuz Belge" yayınlayacağı belirtildi.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmış ve soruşturma sonunda bu ülkede üretilen elektrikli otomobillerin birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergiler getirme kararı almıştı.

AB daha önce Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yalnızca standart yüzde 10 vergi uygularken karar sonrası farklı üreticilere yüzde 7,8 ila yüzde 35,3 ek gümrük vergileri getirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından çözüm yolu arandı. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun şekilde Kılavuz Belge'nin her fiyat taahhüdü önerisinin, aynı yasal kritere göre, objektif ve adil şekilde değerlendirilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Bu anlaşma ve tarifeleri AB ülkeleri tarafından, Çin'in elektrikli araç üretimine karşı ulusal sanayilerini korumak için alınıyor.