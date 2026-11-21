Avrupa Birliği'nde BYD Ti7'ye "Land Rover Defender" engeli: Satış ve üretimi yasaklandı
21.11.2026 21:39
Son Güncelleme: 21.11.2026 21:45
BYD'nin Land Rover'a benzerliği ile dikkat çeken modeline Avrupa'da yasak geldi.
Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Ti7 adlı SUV modelinin Jaguar Land Rover'a (JLR) ait tescilli Land Rover Defender tasarım haklarını ihlal ettiğine hükmetti.
Lahey Bölge Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararıyla birlikte BYD Ti7'nin Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde ithalatı, üretimi, satışı ve her türlü ticari faaliyeti yasaklandı. Karar, Çinli markanın Macaristan'da kurduğu yeni fabrikada planlanan üretimi de doğrudan durduruyor.
TASARIM BENZERLİĞİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ
Hindistan merkezli Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren JLR, BYD'nin Birleşik Krallık internet sitesi üzerinden yedi koltuklu Ti7 modeli için sipariş almaya başlamasının ardından bu yılın başında yargı yoluna başvurmuştu. Küresel satışları 2025 yılında 100.000 adedi aşan ve JLR'nin en çok tercih edilen modeli konumunda bulunan Defender için açılan davada, güncel nesil araç tanıtılmadan bir yıl önce yapılan 2018 tarihli AB tasarım tescili temel alındı.
BYD'nin geçen yıl Çin pazarında Fangchengbao Ti7 adıyla satışa sunduğu beş ve yedi koltuklu şarj edilebilir hibrit SUV, uluslararası pazarlara açılma aşamasında benzerlik tartışmalarının odağına yerleşti. Mahkeme; köşeli gövde formu, düz tavan çizgisi, dik cam yapısı, arka kapıya monte edilen yedek lastik, yuvarlatılmış omuz ve köşe hatları, kesintisiz cam yüzeyi ile arka yolcu kapısının arkasındaki gövde rengi karakteristik C sütunu panelinin Defender'a özgü ayırt edici unsurlar olduğunu vurguladı. BYD avukatlarının farlar, ön ızgara, tampon düzeni, motor kaputu ve çamurluk kemerlerindeki farklılıklara dayanan savunmasını yeterli bulmayan mahkeme, bu detayların aracın genel tasarım algısını değiştirmediği sonucuna vardı.
Ti7 Land Rover'a benzerliği ile dikkat çekiyor.
MACARİSTAN ÜRETİMİ DE YASAK KAPSAMINDA, CEZA 10 MİLYON EURO
Alınan tedbir kararı, resmî tebligatın BYD'nin Avrupa'daki iştiraklerine ulaşmasından bir hafta sonra yürürlüğe giriyor. Yasak; Ti7 modelinin AB ülkelerine ithal edilmesini, üretilmesini, satışa sunulmasını, depolanmasını ve teslim edilmesini tamamen engelliyor. Ayrıca fikri mülkiyet davası sonuçlanana kadar BYD'nin gelecek yılın başında seri üretime geçecek Macaristan fabrikasında da bu modeli üretmesine izin verilmeyecek.
Mahkeme, karara uyulmaması durumunda ağır mali yaptırımlar öngördü. Buna göre yasağı ihlal eden ilgili BYD şirketlerine her gün için 100.000 euro veya JLR'nin tercihine bağlı olarak ihlal başına 25.000 euro para cezası uygulanacak; toplam ceza tutarı ise 10 milyon euroya kadar çıkabilecek.
BYD, Ti7 modelinin tamamen kendi tasarım çalışmalarının ürünü olduğunu iddia ediyor.
BYD KARARI TEMYİZE TAŞIYOR
Karara sert tepki gösteren BYD cephesi, hükmü temyize götüreceğini açıkladı. Reuters'a konuşan şirket yetkilileri, Ti7'nin tamamen BYD'nin kendi bağımsız tasarım çalışmasının ürünü olduğunu ve JLR'nin hiçbir hakkını ihlal etmediğini savunarak kararın hatalı olduğunu kanıtlamak için tüm hukuki yolları kullanacaklarını belirtti. Temyiz süreci devam ederken AB genelindeki satış ve üretim yasağı ise yürürlükte kalacak. JLR ise fikri mülkiyet haklarını koruduğunu ve gerektiğinde yasal adımlar attığını ifade etmekle yetinerek devam eden yargı süreci hakkında ek yorum yapmadı.
Avrupa otomotiv sektöründe büyük üreticilerin tasarım hakları gerekçesiyle mahkemeye başvurması ve yargılamanın bu kadar erken bir aşamasında yasak kararı çıkması nadir rastlanan bir durum olarak öne çıkıyor. Geçmişte geleneksel üreticiler Çinli markaları tasarım benzerliğiyle sıkça eleştirse de mahkemeye taşınan vaka sayısı sınırlı kalmış; 2005 yılında General Motors ile Chery, Chevrolet Spark ve Chery QQ modelleri arasındaki anlaşmazlığı uzlaşmayla çözmüştü. 2022 sonundan bu yana Avrupa'da hızla büyüyen BYD ise Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında kıtadaki satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla artırarak 280.000 adedin üzerine çıkardı ve Ford, Tesla ile Nissan'ı geride bıraktı.
BYD'nin Ti7 modelinin iç tasarımı
BİRLEŞİK KRALLIK KARARIN DIŞINDA KALDI
BYD Ti7 henüz AB pazarında satışa sunulmamış olsa da Çinli üreticinin mahkemeye bu pazara girmeyeceğine dair kesin bir taahhüt vermemesi, yargıcın olası bir lansmanı önlemek amacıyla tedbir kararı almasında etkili oldu. Geçici nitelik taşıyan bu kararın ardından JLR'nin hukuki süreci devam ettirmek istemesi hâlinde altı ay içinde esasa ilişkin ana davayı açması gerekiyor.
Diğer yandan Lahey Bölge Mahkemesi, JLR'nin tüm taleplerini kabul etmedi. Mahkeme, BYD'nin Birleşik Krallık iştiraki üzerinde yargı yetkisi bulunmadığına hükmederek bu ülkedeki satış yasağı talebini reddetti. Bu karar, müşteri teslimatlarının Ocak 2027'de başlaması planlanan Birleşik Krallık operasyonlarının mevcut aşamada etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Hakim ayrıca JLR'nin el konulan şirket belgelerine erişim, dağıtım kayıtlarının paylaşılması ve kararın BYD internet sitelerinde duyurulması yönündeki ek taleplerini de geri çevirdi.