Lahey Bölge Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararıyla birlikte BYD Ti7'nin Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde ithalatı, üretimi, satışı ve her türlü ticari faaliyeti yasaklandı. Karar, Çinli markanın Macaristan'da kurduğu yeni fabrikada planlanan üretimi de doğrudan durduruyor.

TASARIM BENZERLİĞİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Hindistan merkezli Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren JLR, BYD'nin Birleşik Krallık internet sitesi üzerinden yedi koltuklu Ti7 modeli için sipariş almaya başlamasının ardından bu yılın başında yargı yoluna başvurmuştu. Küresel satışları 2025 yılında 100.000 adedi aşan ve JLR'nin en çok tercih edilen modeli konumunda bulunan Defender için açılan davada, güncel nesil araç tanıtılmadan bir yıl önce yapılan 2018 tarihli AB tasarım tescili temel alındı.

BYD'nin geçen yıl Çin pazarında Fangchengbao Ti7 adıyla satışa sunduğu beş ve yedi koltuklu şarj edilebilir hibrit SUV, uluslararası pazarlara açılma aşamasında benzerlik tartışmalarının odağına yerleşti. Mahkeme; köşeli gövde formu, düz tavan çizgisi, dik cam yapısı, arka kapıya monte edilen yedek lastik, yuvarlatılmış omuz ve köşe hatları, kesintisiz cam yüzeyi ile arka yolcu kapısının arkasındaki gövde rengi karakteristik C sütunu panelinin Defender'a özgü ayırt edici unsurlar olduğunu vurguladı. BYD avukatlarının farlar, ön ızgara, tampon düzeni, motor kaputu ve çamurluk kemerlerindeki farklılıklara dayanan savunmasını yeterli bulmayan mahkeme, bu detayların aracın genel tasarım algısını değiştirmediği sonucuna vardı.