Normal takvime göre 29 Kasım Pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen sıkılaştırılmış hesaplama yönteminin dondurulması, Avrupa otomotiv sektörüne geçici bir nefes alma alanı açıyor. Reuters ve Alman haber ajansı DPA'nın aktardığı bilgilere göre düzenleme, pazar gününden itibaren geriye dönük olarak uygulanacak biçimde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ve Avrupa Parlamentosu'na sunulacak.

80 KİLOMETRE ELEKTRİKLİ MENZİL ŞARTI GETİRİLDİ

Avrupa Komisyonu tarafından haziran ayında duyurulan ilk planda, tip onayı testlerinde şarj edilebilir hibrit otomobillerin yolculuklarının ne kadarını elektrik gücüyle tamamladığını belirleyen "fayda faktörü" oranının güncellenmesi öngörülüyordu. Ancak Komisyonun cumartesi günü paylaştığı yeni teklifle bu güncelleme 2030 yılı başına ertelendi.

Düzenlemeden yararlanabilmek için ise önemli bir teknik kriter belirlendi. Buna göre mevcut fayda faktörü yalnızca tek şarjla en az 80 kilometre tamamen elektrikli sürüş menzili sunan şarj edilebilir hibrit modeller için dondurulacak. Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, önerilen değişikliklerin otomobil üreticilerine kısa vadeli ve geçici bir esneklik sağlayacağını vurguladı. Bu adımla birlikte üreticilere mevcut araçlarını geliştirme ve daha uzun elektrikli menzile sahip şarj edilebilir hibrit teknolojilerine yatırım yapma fırsatı tanınması amaçlanıyor. 2030 yılından itibaren ise fayda faktörü, araçların gerçek yol kullanım verilerine dayalı olarak düzenli biçimde güncellenecek.

GERÇEK KULLANIM VERİLERİ İLE TEST SONUÇLARI ARASINDAKİ FARK

Hem içten yanmalı motora hem de dışarıdan priz veya şarj istasyonu yoluyla doldurulabilen bataryaya sahip elektrik motoruna yer veren şarj edilebilir hibrit araçlarda, fayda faktörü resmî emisyon değerlerini doğrudan şekillendiriyor. Mevcut tip onayı kurallarında bu araçların sürüş mesafesinin yüksek bir bölümünü elektrik modunda katettiği varsayılıyor ve bu varsayım resmî CO2 salım rakamlarını aşağı çekiyor.

Buna karşın sahadan toplanan gerçek kullanım verileri, pek çok sürücünün otomobilini öngörülen sıklıkta şarj etmediğini ve yolculukların önemli kısmında içten yanmalı motoru kullandığını ortaya koyuyor. Fayda faktörünün düşürülmesi, matematiksel olarak şarj edilebilir hibrit modellerin içten yanmalı araçlardan kaynaklanan emisyonları dengeleme kapasitesini azaltıyor. Bu durum da otomobil üreticilerinin 2030 filo ortalama CO2 hedeflerini tutturabilmesi için çok daha fazla sayıda tam elektrikli otomobil satmasını zorunlu kılıyordu.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ KARARDAN MEMNUN, ÇEVRECİLER TEPKİLİ

Avrupa'da son aylarda ivme kazanan elektrikli dönüşüm sürecinde tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği şarj edilebilir hibrit otomobiller, kıtadaki yerleşik üreticiler açısından kritik önem taşıyor. Çinli markaların daha uygun fiyatlı elektrikli ve hibrit modellerle Avrupa pazarında payını artırması üzerine Volkswagen gibi Avrupalı üreticiler, emisyon hedeflerinde daha esnek bir yaklaşım benimsenmesi için Brüksel nezdinde girişimlerde bulunuyordu.

Erken tarihte yapılacak kural değişikliğine karşı çıkan Almanya başta olmak üzere çeşitli üye ülkeler ve Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) yeni teklifi memnuniyetle karşıladı. VDA Başkanı Hildegard Müller, erteleme kararının özellikle tedarik sanayisini destekleyeceğini ve şarj edilebilir hibrit modellerin tüketiciler açısından cazip bir seçenek olarak kalmasına katkı sağlayacağını belirtti. Müller, söz konusu önlemlerin vakit kaybedilmeden hukuken bağlayıcı biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer yandan çevre örgütü Transport & Environment (T&E), fayda faktörü güncellemesinin ertelenmesine tepki gösterdi. Kuruluşun eylül ayında yayımladığı çalışmada, şarj edilebilir hibrit otomobillerin gerçek yol koşullarındaki CO2 emisyonlarının resmî laboratuvar testlerinin ortalama altı katı seviyesinde gerçekleştiği ve 2021 yılında başlayan yol ölçümlerinden bu yana bu farkın her yıl büyüdüğü bildirilmişti. Çevreci gruplar ayrıca gerçek yakıt tüketiminin resmî verilerin üzerinde seyretmesinin sürücüler için ek yakıt maliyeti yarattığına dikkat çekiyor.

Teklifin yasalaşma sürecinde AB üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşan teknik komitenin onayının ardından Avrupa Komisyonu ilgili mevzuatı kabul edecek. Ancak süreç kapsamında Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerin inceleme yapma ve düzenlemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.