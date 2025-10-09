Avrupa Birliği'nin içten yanmalı yasağı yine gündemde | Merz: 2035’te kesin bir sınır olmamalı

Avrupa Birliği'nin 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planı ilk günden itibaren otomotiv piyasasında tartşılıyor.



Birçok marka 2030 sonunda tamamen elektrikli modellere geçme planı koysa da bu pek gerçekçi görünmüyor. Şarj altyapısı sorunları ve elektrikli araçlara olan talep düşüşü markaların kararın yeniden gözden geçirilmesini istemeye itiyor. sadece markalar değil ülke liderlerinden de konuyla ilgili açıklamalar ve itiraz geliyor.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz, otomotiv sektörünün temsilcileriyle bugün düzenlenen zirveden sonrası bu konuya değindi.

Alman otomobil endüstrisini korumada “stratejik” bir çıkarları olduğunu vurgulayan Merz, AB’de yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasına açıkça karşı çıktı.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "İçten yanmalı motorlar için 2035’te kesin bir sınır olmamalı." ifadesini kullandı.



Alman hükümeti olarak ülkedeki otomotiv endüstrisini ve tedarikçilerini iklim dostu sürüş teknolojilerini araştırmaya ve geliştirmeye teşvik edeceklerini belirten Merz, bunun gerekli küresel rekabet gücünü ve istihdamı koruma fırsatı oluşturacağını savundu.



Merz, elektrikli ve iklim dostu teknolojileri 2 hafta içinde Brüksel'deki Avrupa Konseyi'nde masaya yatıracaklarını söyledi.



Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de Alman otomotiv sektöründeki durumun kritik olduğunu belirterek, daha fazla esnekliğe ve kararların daha hızl alınmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.



ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN PROTESTO



Bu arada Başbakan Merz otomotiv sektörünün temsilcileriyle görüşürken çevre örgütleri, Başbakanlık önündeki eylemleriyle ülkenin otomotiv politikasını protesto etti.



Protestocuların, "Daha fazla elektrikli araba" ve "Merz, içten yanmalı motor yasağına dokunmayın!" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.



Alman polisi olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak, bazı protestocuları gözaltına aldı.



Bugünkü zirveye otomobil üreticileri, tedarikçileri, sendika temsilcileri ve Alman otomotiv üreticilerinin fabrikalarının bulunduğu eyaletlerin başbakanları katıldı.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ DE "DEVAM" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ve Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA) tarafından, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e hitaben yapılan açıklamada, AB’nin 2035 karbon hedeflerinin "artık uygulanabilir olmadığı" belirtilmişti.



AB'NİN 2035 KARARI



AB'nin iklim hedefi doğrultusunda yeni otomobillere katı karbon emisyon standartları getirecek yasa, 2023’te Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmişti. Yasayla, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması şartı koşulmuştu.



Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılması mümkün olmayacaktı.



Söz konusu yasadan Almanya rahatsız olmuştu. AB Komisyonu, Almanya'yı yasağa ikna etmek için e-yakıtlar olarak bilinen sentetik yakıtlarla çalışan otomobillere yönelik bir istisna hazırlanacağını açıklamıştı.



Berlin ise AB'nin otomobillerde karbondioksit emisyonlarını azaltma hedeflerini gevşetmesini ve yeni benzinli ve dizel modellerin satışına 2035'te getirilecek yasağın yeniden gözden geçirilmesini istiyor.