Avrupa'da araç satışları arttı

Avrupa Birliği'nde binek otomobil kayıtları, Kasım ayındaki yüzde 2,1'lik artışın ardından, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 5,8 artarak altı ayın en yüksek seviyesi olan 963 bin 319 adede ulaştı. Bu, AB'nin en büyük dört pazarından ikisinde artış kaydedilmesiyle birlikte, art arda altıncı ay büyüme anlamına geliyor. Almanya'da kayıtlar yüzde 9,7 artarken, İtalya'da yüzde 2,3 arttı. Bu arada, İspanya'da kayıtlar yüzde 2,2 düşerken, Fransa'da yüzde 5,8 azaldı.

Bataryalı elektrikli araç (BEV) segmentinde ise kayıtlar yüzde 51 oranında artış gösterdi; bu artış özellikle Hollanda (yüzde 80,1), Almanya (yüzde 63,2), Belçika (yüzde 52,3), Fransa (yüzde 42,5) ve İspanya'daki (yüzde 26,8) sıçramalarla desteklendi.

2025 yılının tamamı için, AB'deki toplam otomobil kayıtları 2024 yılına kıyasla yüzde 1,8 arttı. Bu arada, tamamen elektrikli araçların (BEV) kayıt sayısı 1,9 milyona ulaşarak AB pazarının yüzde 17,4'ünü oluşturdu; bu oran, Aralık 2024'e kadar olan yıldaki yüzde 13,6'lık düşük seviyeden önemli bir artış gösterdi.