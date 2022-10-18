Avrupa'da otomobil satışları eylülde yüzde 7,9 yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA), eylül ayına ilişkin yeni otomobil satış verilerini yayımladı.

Avrupa'da otomobil satışları ağustos ayında yükselerek 13 aylık düşüşünü sonlandırmıştı. Otomobil satışları, eylül ayında art arda ikinci ayda da yükseldi.



Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 1 milyon 49 bin 926 adete yükseldi.

Sadece AB'ye bakıldığında otomobil satışları yüzde 9,6 artış kaydetti.

AB'deki dört büyük otomobil pazarını oluşturan İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa da otomobil satışlarında artış gerçekleşti.

