AB'de binek otomobil kayıtları , ekim 2026'da bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 916 bin 70 adede ulaştı ve dokuzuncu ay üst üste büyüme kaydetti; ancak eylül ayındaki yüzde 9,3'lük artışa kıyasla yavaşladı.

Piyasa, öncelikle piyasa destek önlemleri ve daha geniş model yelpazesi sayesinde, elektrikli araçlara yönelik güçlü tüketici talebinden faydalanmaya devam etti. Birliğin en büyük dört pazarı da büyüme kaydetti: Fransa (yüzde 7), İtalya (yüzde 5), İspanya (yüzde 1,8) ve Almanya (yüzde 1,7). Ocak-Ekim 2026 döneminde, yeni AB otomobil kayıtları olumlu ivmesini koruyarak yüzde 5,4 arttı. Bataryalı elektrikli araçlar (BEV'ler), AB pazarının yüzde 23,4'ünü oluşturarak, en popüler ikinci güç aktarma sistemi seçeneği olarak konumlarını sağlamlaştırdı. Toplam elektrikli araç kayıtlarının yüzde 65'ini oluşturan en büyük üç pazar, güçlü çift haneli büyüme kaydetti: Fransa (yüzde 79,4), Almanya (yüzde 60,7) ve Danimarka (yüzde 41). Bu arada, Belçika daha ılımlı bir artışla yüzde 16,5'lik bir yükseliş gösterdi.