Avrupa'da tarihi an: Elektrikli araç satışları benzinli ve dizellerin toplamını geride bıraktı

ELEKTRİKLENME TÜM KITAYA YAYILIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri de bu büyümenin sadece birkaç çevre dostu ülkeyle sınırlı kalmaması. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 13'ü tarihlerinin en yüksek elektrikli araç satış rakamlarına ulaştı. Hatta 10 ülkede tamamen elektrikli otomobiller, pazardaki en çok satan güç aktarma türü oldu.

T&E'nin hazırladığı interaktif haritaya göre, vergi indirimleri ve teşviklerle elektrikli araç alımını oldukça kolaylaştıran Norveç, yüzde 97,9'luk inanılmaz bir pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. İsveç ve Hollanda da benzer nedenlerle üst sıralarda yer alıyor. Ancak asıl önemli gelişme; Fransa, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Portekiz ve İrlanda gibi büyük pazarların tamamında yeni elektrikli araç satışlarının yüzde 25 pazar payını aşmış olması.



TÜRKİYE'DE DURUM NE YÖNDE?

Avrupa'daki bu keskin dönüşümün izleri Türkiye pazarında da açıkça görülüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 2026 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerine göre, Türkiye'de de tüketiciler geleneksel yakıtlardan hızla uzaklaşıyor. Özellikle dizel otomobil satışlarında büyük bir çöküş yaşanıyor. 2025 yılının ilk dokuz ayında pazarın yüzde 7,8'ini oluşturan dizel araç satışları, bu yıl aynı dönemde yüzde 40,7 oranında düşerek 34 bin 520 adede geriledi. Eylül 2026'ya gelindiğinde ise dizelin pazar payı yüzde 1,8'e kadar indi.

Türkiye'de tüketiciler bu değişime iki farklı şekilde yanıt veriyor. Bütçesi kısıtlı olan alıcılar, uygun maliyetli bir çözüm olarak otogaza (LPG) yönelirken, teknolojiye adım atmak isteyenler elektrikli ve hafif hibrit (Mild Hybrid) araçları tercih ediyor. Özellikle şarj altyapısı gerektirmeyen hafif hibrit modellerin satışları yüzde 30,4 artışla 159 bin adedi aşarak pazarın yüzde 25'ini domine etti. Tam elektrikli araç pazarında ise eylül ayında satılan her dört otomobilden birinin elektrikli olması, Türkiye'nin de Avrupa'daki genel eğilime hızla ayak uydurduğunu kanıtlıyor. Bu yükselişteki en büyük pay ise vergi avantajı sayesinde daha uygun fiyata sunulan 160 kW ve altı motor gücüne sahip elektrikli araçlara ait.