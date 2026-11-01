Avrupa'da tarihi an: Elektrikli araç satışları benzinli ve dizellerin toplamını geride bıraktı
01.11.2026 22:12
Otomotiv dünyasında elektrikli araçların yükselişi, Avrupa kıtasında yeni bir kilometre taşına ulaştı. Elektrikli otomobillerin pazar payı içten yanmalıları geride bırakıyor.
İklim savunuculuğu ve araştırma kuruluşu Transport & Environment (T&E) tarafından paylaşılan son verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da tamamen elektrikli otomobil satışları, benzinli ve dizel araçların toplam satışını ilk kez geride bıraktı. Zaten ikinci çeyrekte elektrikli araçların sadece benzinli modelleri geçtiği görülmüştü. Üçüncü çeyrekte ise bu ivme daha da artarak tarihi bir rekora imza atıldı.
Avrupa Birliği ülkelerinde üçüncü çeyrekte toplam 655 bin 540 adet içten yanmalı araç (yaklaşık 492 bin 930 benzinli ve 162 bin 610 dizel) satıldı. Buna karşılık tamamen elektrikli (BEV) araç satışları 710 bin 580 adede ulaşarak, benzinli ve dizel motorlu araçların toplamından daha yüksek bir satış hacmi yakaladı.
ELEKTRİKLENME TÜM KITAYA YAYILIYOR
Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri de bu büyümenin sadece birkaç çevre dostu ülkeyle sınırlı kalmaması. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 13'ü tarihlerinin en yüksek elektrikli araç satış rakamlarına ulaştı. Hatta 10 ülkede tamamen elektrikli otomobiller, pazardaki en çok satan güç aktarma türü oldu.
T&E'nin hazırladığı interaktif haritaya göre, vergi indirimleri ve teşviklerle elektrikli araç alımını oldukça kolaylaştıran Norveç, yüzde 97,9'luk inanılmaz bir pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. İsveç ve Hollanda da benzer nedenlerle üst sıralarda yer alıyor. Ancak asıl önemli gelişme; Fransa, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Portekiz ve İrlanda gibi büyük pazarların tamamında yeni elektrikli araç satışlarının yüzde 25 pazar payını aşmış olması.
TÜRKİYE'DE DURUM NE YÖNDE?
Avrupa'daki bu keskin dönüşümün izleri Türkiye pazarında da açıkça görülüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 2026 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerine göre, Türkiye'de de tüketiciler geleneksel yakıtlardan hızla uzaklaşıyor. Özellikle dizel otomobil satışlarında büyük bir çöküş yaşanıyor. 2025 yılının ilk dokuz ayında pazarın yüzde 7,8'ini oluşturan dizel araç satışları, bu yıl aynı dönemde yüzde 40,7 oranında düşerek 34 bin 520 adede geriledi. Eylül 2026'ya gelindiğinde ise dizelin pazar payı yüzde 1,8'e kadar indi.
Türkiye'de tüketiciler bu değişime iki farklı şekilde yanıt veriyor. Bütçesi kısıtlı olan alıcılar, uygun maliyetli bir çözüm olarak otogaza (LPG) yönelirken, teknolojiye adım atmak isteyenler elektrikli ve hafif hibrit (Mild Hybrid) araçları tercih ediyor. Özellikle şarj altyapısı gerektirmeyen hafif hibrit modellerin satışları yüzde 30,4 artışla 159 bin adedi aşarak pazarın yüzde 25'ini domine etti. Tam elektrikli araç pazarında ise eylül ayında satılan her dört otomobilden birinin elektrikli olması, Türkiye'nin de Avrupa'daki genel eğilime hızla ayak uydurduğunu kanıtlıyor. Bu yükselişteki en büyük pay ise vergi avantajı sayesinde daha uygun fiyata sunulan 160 kW ve altı motor gücüne sahip elektrikli araçlara ait.
SIRADAKİ HEDEF HİBRİTLERİ GEÇMEK
Avrupa geneline geri dönersek, kıtadaki bu büyümenin temelinde otomobil üreticilerinin daha uygun fiyatlı elektrikli modeller sunmaya başlaması yatıyor. Leapmotor, Geely ve BYD gibi Çinli üreticiler, uygun fiyatlı modelleriyle pazara güçlü bir giriş yaptı. Avrupalı ve Koreli üreticiler de rekabetten geri kalmayarak Renault, Stellantis, Hyundai, Kia ve Volkswagen gibi markalarla yeni ve erişilebilir modelleri piyasaya sürdü.
Avrupa'da şu an için pazarın lideri hâlâ hibrit modeller. Üçüncü çeyrekte satılan 892 bin 380 adet hibrit araç, elektrikli modellerin biraz önünde yer alıyor. Ancak aradaki yaklaşık 180 bin adetlik fark, her iki teknolojinin de yükseliş trendi göz önüne alındığında oldukça kapanabilir görünüyor. Pazara sunulması beklenen Citroen 2CV ve Dacia Spring gibi yeni, bütçe dostu elektrikli modellerle birlikte, elektrikli araçların çok yakında hibritleri de geride bırakarak pazarın tek hâkimi olması bekleniyor.