Avrupa'da dizel/benzin yasağı: Almanya'ya özel sentetik yakıt hamlesi (Tek çözüm elektrik mi?)

Bütün otomotiv dünyası elektrikli otomobile geçiş konusunda bir yarışa girişti. Bazı üretici ve ülkeler ise elektrik kadar çevreci başka alternatiflerin olduğunu ve bunlara yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarını sıfıra indirme planı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB), 2035 yılına kadar kıtada içten yanmalı motorlu araçların satışını sona erdirmeyi planlıyor.
AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri tarafından onaylanan ve 2035 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanacağı anlaşmanın yasalacağı süreçle ilgili bir engel çıktı.
Otomotivin en gülü ülkelerinden olan Almanya ve İtalya, sentetik yakıtların da koruma altına alınması istediği için oylama ileri bir tarihe ertlenmişti.
Son bilgilere göre Avrupa Birliği, içten yanmalı araçların da çevreci olabileceğini belirten Almanya'ya e-yakıt muafiyeti vermek için çalışıyor.
İtalya da yenilenebilir yakıtlarla çalışan araçların elektrikli araçlarla eşit derecede temiz kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.
SENTETİK YAKIT ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
Sentetik yakıt, içten yanmalı motorları fosil yakıtlar gibi çalışabilecek, ancak karbon emisyonlarını ve zararlı partikül maddeyi büyük ölçüde azaltacak benzin veya dizelin çevre dostu bir kopyası olarak adlandırılan yakıt olarak tanıtılıyor. Sentetik yakıtın patenti 1900’lerin başında alınmış.
PORSCHE'DEN BÜYÜK SENTETİK YAKIT YATIRIMI
Alman otomobil üreticisi Porsche, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğü sentetik yakıt tesisinin açılışını geçtiğimiz yılın son aylarında yaptı.
Rüzgar enerjisi kullanılarak üretilen eFuels olarak da bilinen sentetik yakıtlar sudan elde edilen hidrojen ve karbondioksitten üretiliyor. Sentetik yakıtlar içten yanmalı motorların neredeyse karbon nötr çalışmasını sağlıyor.
Porsche AG'de Geliştirme ve Araştırma İcra Kurulu Üyesi Michael Steiner, "eFuels'in potansiyeli çok büyük. Şu anda dünya çapında içten yanmalı motorla çalışan 1.3 milyardan fazla araç bulunuyor. Bunların çoğu onlarca yıl yollarda olacak. Sentetik yakıtlar mevcut araç sahiplerine çevreci bir alternatif sunuyor" dedi.
Şirketin tesis için Şili'yi tercih etmesinin sebebi ise yılda yaklaşık 270 gün esen rüzgarlar. Resmi açılışı yapılan pilot fabrikada üretilen sentetik yakıtın Porsche 911'e ikmali törenle yapıldı.
SENTETİK YAKIT NASIL ÜRETİLİR?
Sentetik yakıtlar yalnızca yenilenebilir enerji yardımıyla ortaya çıkarılır. İlk aşamada sudan hidrojen üretilir, ardından sıvı yakıt üretmek için karbon eklenir. Bu karbon, endüstriyel işlemlerden dönüştürülebilir veya filtreler kullanılarak havadan yakalanabilir. Karbon ve hidrojenin birleştirilmesi daha sonra benzin ve dizel olabilen sentetik yakıtla sonuçlanır.
MEVCUT ALTYAPI İLE DAĞITIM YAPILABİLİYOR
Sentetik yakıtlar geleneksel yakıtlar gibi taşınabilir ve mevcut altyapı kullanılarak dağıtılabiliyor.
JAPON ÜRETİCİLER DE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Japon otomobil üreticileri Toyota, Subaru, Suzuki, Daihatsu, ENOS ve Toyota Tsusho Corporation şirketleri konuyla ilgili bir araştırma derneğiyle kurdular. Projede hidrojen, oksijen ve CO2 sirkülasyonu yoluyla biyoetanol yakıtının verimli üretim yolları incelenecek. Dernek biyoetanol için üretim tesisleri de kuracak.