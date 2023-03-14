Avrupa'da dizel/benzin yasağı: Almanya'ya özel sentetik yakıt hamlesi (Tek çözüm elektrik mi?)

Bütün otomotiv dünyası elektrikli otomobile geçiş konusunda bir yarışa girişti. Bazı üretici ve ülkeler ise elektrik kadar çevreci başka alternatiflerin olduğunu ve bunlara yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor.



Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarını sıfıra indirme planı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB), 2035 yılına kadar kıtada içten yanmalı motorlu araçların satışını sona erdirmeyi planlıyor.

AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri tarafından onaylanan ve 2035 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışının yasaklanacağı anlaşmanın yasalacağı süreçle ilgili bir engel çıktı.

Otomotivin en gülü ülkelerinden olan Almanya ve İtalya, sentetik yakıtların da koruma altına alınması istediği için oylama ileri bir tarihe ertlenmişti.