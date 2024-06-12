Avrupa'dan Çinli elektrikli araçlar için vergi adımı

Avrupa, Çinli elektrikli araçlar için harekete geçti. Buna göre AB, Çinli araçlara milyarlarca euro değerinde gümrük vergisi uygulayacak. Kısa süre önce ABD ve Türkiye de benzer adımlar atmıştı.

Avrupa'dan Çinli elektrikli araçlar için vergi adımı
Çin otomobllerine ek vergi: Şimdi ne olacak?

Çin otomobllerine ek vergi: Şimdi ne olacak?

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Avrupa Komisyonu, üreticilerine 'den ithal edilen elektrikli araçlara önümüzdeki aydan itibaren yüzde 25'e varan ek vergiler uygulayacağını bugün bildirecek.

Financial Times'ta yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, AB'nin aşırı sübvansiyonlar nedeniyle gümrük vergilerinin açıklamasının beklendiği belirtildi.

Bir aydan kısa bir süre önce ABD, Çin üretimi elektrikli araçlarına yönelik vergileri dört katına çıkararak yüzde 100'e yükseltmişti.

Brüksel'in BYD ve Geely gibi Çinli üreticiler ve Çin'den Avrupa'ya otomobil ihraç eden Tesla gibi Batılı üreticilerden yapılan ithalat için ABD'ye kıyasla çok daha düşük oranda vergi belirlemesi bekleniyor.

Bu adım, Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli rakiplerinin daha düşük maliyetli elektrikli araçları olumsuz etkilenmesinin ardından atıldı.

Sübvansiyon karşıtı soruşturma nedeniyle AB'ye tepki gösteren Çin, iş birliği çağrısında bulundu ve AB ülkelerinde tek tek lobi faaliyetlerinde bulundu. Buna rağmen gümrük vergilerine tam olarak nasıl bir yanıt vereceğini açıklamadı.

Türkiye de Çin'den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı almıştı. Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi getirilmişti. Buna göre mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.

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