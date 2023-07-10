Avrupalı otomotiv devleri endişeli: "Çin fırtınası yaklaşıyor"

Otomotiv dünyası sıfır emisyon çerçevesinde büyük bir dönüşüm geçiriyor. İçten yanmalı standart modellere göre üretimi nispeten daha kolay olan elektrikli modeller, köklü otomotiv devlerinin yanında yeni nesil küçük yatırımcılar tarafından da rahatlıkla üretiliyor.

Bu konuda en hızlı ülke ise model patlaması yaşanan Çin oldu. Çin'in dünya otomotiv pazarında bu yükselişi ve elektrikli modellerde kullanılan bataryaların hammaddesi üzerindeki hakimiyeti Avrupa'da endişelere neden oluyor.



ÇİN'DEN GALYUM VE GERMANYUM İHRACATINA SINIRLAMA

Çin, ulusal güvenlik ve çıkarları koruma gerekçesiyle 1 Ağustos itibarıyla yarı iletken çip üretiminde kullanılan galyum ve germanyum maddelerinin ihracatını sınırlama kararı aldı. Çin ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler arasındaki ticaret savaşları böylece daha da kızıştı.

"ÇİN FIRTINASI YAKLAŞIYOR"

Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, Asya'nın süper gücününün batarya yapımında kullanılan hammedelere hakim olmasının, Avrupa'nın büyüyen elektrikli araç sektörü üzerinde Çin fırtınası yaratacağını söyledi.

Senard, Çin'in çip ve elektrikli araçlarda kullanılan galyum ve germanyum gibi iki metalin ihracatını kısıtlamaya yönelik son kararının, Avrupa2nın Çin’e aşırı bağımlılığını göstermesi nedeniyle Avrupalı liderlerin bunu kırmızı uyarı olarak görmesi gerektiğini söyledi. Senard, "Elektrikli araç üretme kapasitesine sahibiz, ancak tedariklerimizin güvenliğini sağlamak için mücadele ediyoruz." dedi.