Avrupa'nın en çok satılan otomobil modelleri belli oldu: Tesla'dan şaşırtan düşüş

Avrupa'da 2024 yılının ilk yarısında en çok satan otomobil modelleri belli oldu. Geçen yılın en çok satılan modeli olan Tesla Model Y'nin liderlikten 8. sıraya gerilemesi dikkat çekti.

Avrupa'nın en çok satılan otomobil modelleri belli oldu: Tesla'dan şaşırtan düşüş

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan gelen satış verilerine göre Ocak-Haziran döneminin en çok satılan modelleri belli oldu. 

Geçtiğimiz yılı lider tamamlayan Model Y, bu yılın ilk yarısında en çok satılan elektrikli otomobil olsa da listenin 8. sırasına kadar geriledi. 

Listenin zirvesinde 143 bin 596 adetlik satış rakamına ulaşan Dacia Sandero yer alıyor. İkinci sırada ise 'in güncellenen modeli Golf yer alıyor. 2024'ün ilk yarısında 126 bin 993 adet Golf satıldı. Listenin üçüncü sırasında Fransız Renault'nun Clio modeli 114 bin 623 adetle yer alırken onu Volkswagen'in T-Roc modeli yakından takip ediyor. T-Roc, 111 bin 381 adetle Avrupa'nın en çok satılan SUV'u oldu. 

Avrupa'da ilk 6 ayda en çok satan modeller şöyle sıralandı;

1. Dacia Sandero 143.596
2. VW Golf 126.993
3. Renault Clio 114.623
4. VW T-Roc 111.381
5. Peugeot 208 107.097
6. Skoda Octavia 102.945
7. Citroën C3 102.304
8. Tesla Model Y 101.181
9. Toyota Yaris Çapraz 99.694
10. Toyota Yaris 93.576

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