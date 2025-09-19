Türkiye’nin elektrikli otomobil markası Togg, güvenlik konusunda önemli bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda Euro NCAP testlerinden beş yıldız alan Togg T10X, Avrupa’nın en güvenli üç aracından biri olarak öne çıktı.

Listenin ikinci sırasında ise Togg’un yeni modeli T10F yer aldı.

Euro NCAP verilerine göre T10X yetişkin yolcu kategorisinde yüzde 94 puanla 2025 testlerindeki en iyi üçüncü notu aldı. Bu skorla T10X Polestar 3, Audi Q4 e-Tron, A6 e-Tron, Tesla Model 3 ve Volkswagen Tayron gibi rakiplerini geride bıraktı.

Çocuk yolcu kategorisinde yüzde 85 puan alan T10X, yaya güvenliğinde görece daha düşük bir skor elde ederken, güvenlik asistanları alanında ise yüzde 80’lik notla öne çıktı. Euro NCAP’in yayınladığı videolarda, T10X’in çarpışma testlerindeki performansı ve güvenlik asistanlarının başarısı dikkat çekti.

HASSAS NOKTAMIZ: GÜVENLİK

Togg’un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Hassas noktamız güvenlik. Avrupa’nın en güvenli üç aracından ikisi Togg” ifadeleri yer aldı.