AYM'den engelli araçlarında ÖTV istisnası kararı

Anayasa Mahkemesi, engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan malul ve engellilere ilişkin araç kullanmalarına yönelik yeni karar aldı.

AYM'den engelli araçlarında ÖTV istisnası kararı

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetinden yararlananlara yönelik önemli bir karara imza attı.

Engellilik oranı yüzde 90 ve altında olan kişilerin yalnızca aracı kendi kullanmaları halinde muafiyetinden yararlanabileceklerine dair düzenleme AYM tarafından iptal edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bundan sonraki süreçte yüzde 90 engelliliği bulunan kişilerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçları belli kurallar çerçevesinde kullanımına izin verilen kişiler de kullanabilecek.

Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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