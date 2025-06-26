AYM'den engelli araçlarında ÖTV istisnası kararı

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi muafiyetinden yararlananlara yönelik Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı.



Engellilik oranı yüzde 90 ve altında olan kişilerin yalnızca aracı kendi kullanmaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabileceklerine dair düzenleme AYM tarafından iptal edildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bundan sonraki süreçte yüzde 90 engelliliği bulunan kişilerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçları belli kurallar çerçevesinde kullanımına izin verilen kişiler de kullanabilecek.



Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.