Bağlantılı araçlar ne kadar güvenli? BYD'nin otomobili uzaktan hacklendi

Yazılım kontrolüyle, uzaktan güncelleme ve mobil uygulama gibi avantajlarla birlikte gelen yeni nesil otomobiller, aynı zamanda güvenlik riskleri de getiriyor. Avustralya kamu yayıncısı ABC’nin Four Corners programı için gerçekleştirilen bir deney, bu risklerin ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi.

Siber güvenlik alanında çalışan Fortify Labs kurucu ortağı Dan Hreszczuk’a bir BYD Shark 6 verildi ve araçtaki açıkları bulması için iki hafta süre tanındı. Araştırmacı bu sürenin sonunda otomobilin bazı sistemlerine uzaktan ulaşmayı başardı.

Deney sırasında Shark 6’nın gerçek zamanlı konumu takip edildi, kabin mikrofonu dinlendi, kapılar kilitlendi, silecekler çalıştırıldı ve multimedya sistemi üzerinden yüksek sesli müzik oynatıldı. En dikkat çekici bölümde ise aracın farları gece sürüşü sırasında uzaktan bir bilgisayar üzerinden kapatıldı.



KABİN MİKROSUNUNDAN SİRİ'YE ULAŞTI

Araştırmacının eriştiği özellikler otomobilin dış aydınlatmasıyla sınırlı kalmadı. Shark 6’nın konumu gerçek zamanlı olarak izlenirken kabindeki mikrofon da uzaktan etkinleştirildi.

Deney için hazırlanan senaryoda gazeteci, araç içerisinde yaptığı telefon görüşmesi sırasında geçici banka şifresini oluşturmakta kullanacağı kişisel bilgileri yüksek sesle söyledi. Hreszczuk bu konuşmayı otomobilin mikrofonu üzerinden kaydetti.

Araştırmacı daha sonra gazetecinin “Hey Siri” ifadesini söylediği bölümü ayırarak kendi sorularıyla birleştirdi. Gazeteci otomobilden ayrılırken kilidi açık iPhone’unu içeride bıraktığında, hazırlanan ses kaydı aracın hoparlörlerinden oynatıldı.

Siri, kullanıcının ev adresi, doğum tarihi, yaşı ve rehberindeki bazı telefon numaraları gibi bilgileri sesli olarak açıkladı.