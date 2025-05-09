Bakan Kacır: Chery marka otomobiller yıllık 200 bin kapasiteyle Samsun'da üretilecek

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Kacır, "Batarya maliyetlerindeki düşüş ve enerji yoğunluğu yüksek, uzun ömürlü bataryaların sağladığı genişletilmiş menzil, elektrikli araçları daha cazip ve erişilebilir alternatif haline getiriyor. Tüketici tercihlerindeki değişim, emisyon standartları ve hükümetlerin sağladığı teşviklerle elektrikli araçlara yönelim dünya genelinde ivme kazandı. Geçtiğimiz yıl 17 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti." diye konuştu.



Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payının yüzde 20'ye ulaştığını aktaran Kacır, bu yılın ilk dört ayında ülkemizde hibrit araç satışının, bir önceki yıla göre yüzde 134, elektrikli araç satışının da yüzde 103 yükseldiğini söyledi.



Kacır, test, entegrasyon ve sertifikasyon altyapısını sağlayan Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu'nu hayata geçirdiklerini aktararak, "Sağladığımız desteklerin de katkısıyla 12 bini hızlı şarj olmak üzere 30 bin şarj bağlantı noktasına ulaştık. Hızlı şarj altyapımızı yalnızca son 1 yılda 2 katına çıkardık." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde yatırım yapmamış otomotiv firmalarıyla Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu değer önerisini ve hamlelerini paylaştıklarını söyleyen Kacır, "Onları Türkiye'nin sunduğu imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Manisa'da yıllık 150 bin elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuruyor. Chery marka otomobillerin ülkemizde üretilmesine yönelik benzer ölçekte yatırım da yıllık 200 bin kapasiteyle Samsun'da gerçekleşecek."



Kacır bu ivme ve atılan adımlarla 2030 yılına kadar elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların pazar payının yüzde 35'in üzerine çıkacağını söyledi. Aynı zamanda yerlikik oran yüzde 75'e ve üretim kapasitesinin de 1 milyona çıkacağını belirtti.

Bakan Kacır, "2030'a kadar Seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

