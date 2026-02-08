Bakanlık açıkladı. Otomotiv sektöründe "yerli malı" kuralına değişiklik yapıldı

Yerli üretimin daha yüksek katma değerli gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliği ile 1 Ocak'tan itibaren yerli katkı oranlarının tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanmasına ilişkin kural yürürlüğe girmişti.

Ancak Türkiye'deki fabrikalarında üretim yapan otomotiv firmalarının üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için yeni kuralda geri adım atıldı.

Yapılan açıklamada " Otomotiv sektöründe tedarikçi sayısının fazla olması ve yüksek ürün girdi çeşitliliği sebebiyle, nihai araca yönelik yerli katkı oranı beyanlarının söz konusu düzenleme çerçevesinde hesaplanmasının, kamu alımları ile engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında kesintiye yol açabileceği ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirme doğrultusunda, ilgili kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla yeniden gerçekleştirilen istişareler neticesinde Yerli Malı Tebliği'nde 7 Şubat'ta yapılan değişiklikle, 'Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.' maddesi eklenmiştir. Söz konusu tebliğ düzenlemesiyle, Türkiye'deki fabrikalarında üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğinin kesintiye uğramaması da sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin istisnanın, otomotiv sektöründe yalnızca nihai ürünleri kapsadığına dikkat çekildi.