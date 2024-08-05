Bakanlıktan 81 ile genelge: Elektrikli araç şarj üniteleri yaygınlaşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşullarını kolaylaştırdı. Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak.

Bakanlıktan 81 ile genelge: Elektrikli araç şarj üniteleri yaygınlaşacak
Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj üniteleri yaygınlaşacak

Apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj üniteleri yaygınlaşacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz.

Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi', 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) gönderildi.

Genelgede, şarj ünitelerinin herhangi bir inşaya ihtiyaç duymayan, kapalı mekan oluşturmayan ve blok olarak montajlı bir şekilde getirilen seyyar üniteler olduğuna dikkat çekildi.

Yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan bu ünitelerin ruhsat gerektiren bir yapı olmadığı belirtildi.

İnşa ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulum işlemlerinin "ortak alanlarda inşaat yapılması" kapsamında olmadığı için maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak.

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