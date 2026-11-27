Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, Choco-Swap adlı batarya değişim ağı için yeni bir paket tanıttı. 30# Chocolate Battery adı verilen batarya, Huawei Qiankun Ekosistem Konferansı'nda sahneye çıktı.



100 kWh kapasiteli paket, CLTC döngüsüne göre yaklaşık 700 kilometre menzil vadediyor. Ayrıca kullanıcılar kapasiteyi kendi sürüş ihtiyaçlarına göre seçebilecek.

Bataryanın tepe deşarj gücü ise 600 kW. CATL'in verdiği bilgiye göre bu güç, bataryayı kullanan bir aracın 0'dan 100 km/s hıza 3 saniye civarında çıkmasına yetiyor. Paket ileride sodyum iyon ya da sıvı katı kimyaya yükseltilebilecek. Şirket, standart versiyonun kimyası, enerji yoğunluğu, ölçüleri, ağırlığı ve fiyatı hakkında henüz bilgi vermedi.

99 SANİYEDE DEĞİŞİM, 10 DAKİKADA 400 KİLOMETRE MENZİL

Batarya değişim istasyonuna gelindiğinde değişim işlemi 99 saniye sürüyor. Prize takmayı tercih eden sürücüler ise hızlı şarjla 10 dakikada yaklaşık 400 kilometrelik menzil ekleyebiliyor. CATL'e göre paketin kilit mekanizması her gün değişime dayanacak şekilde tasarlandı ve teorik ömrü 27 yıl. Şirket, ağdaki bataryalar için ömür boyu garanti veriyor. "Chocolate Battery Butler" adlı sistem de bataryaları 7 gün 24 saat gerçek zamanlı izleyerek olası arızaları takip ediyor.

Yeni nesil değişim istasyonları buluttan istasyona ve araca uzanan bir bağlantıyla çalışıyor. Araç ne zaman değişime ihtiyaç duyacağını öngörüyor, bulut sistemi de istasyondaki kaynakları buna göre ayırıyor. Böylece sürücü geldiğinde istasyon hazır bekliyor. CATL bu deneyime "tek tıkla varış" diyor. Şirketin uzun vadeli hedefi, sürücünün neredeyse fark etmeyeceği tam otomatik bir değişim süreci.

56 KWH ARTIK YETERSİZ KALIYOR

CATL, standart Chocolate bataryaların ilk iki boyutu olan 20# ve 25# modellerini Aralık 2024'te tanıtmıştı. 20# paket LFP kimyada 42 kWh, NMC kimyada 52 kWh kapasite sunuyor. 25# pakette bu değerler 56 kWh ve 70 kWh. Değişim istasyonlarında bugün en yaygın kullanılan model 56 kWh'lik 25# LFP. Ancak artık bazı şarj edilebilir hibrit modellerde bile 87,6 kWh'ye varan bataryalar bulunuyor. Bu tablo karşısında 56 kWh mütevazı kalıyor.

Yeni bataryayı ilk kullanacak modellerden birinin BAIC Xingtan 5X olması bekleniyor. Land Rover Defender'a benzeyen tasarımıyla dikkat çeken SUV'un batarya değişimli versiyonu, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) onay belgelerinde yer aldı.