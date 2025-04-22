Batarya devi CATL'dan yeni ürün: 5 dakika şarjla 520 kilometre

Şanghay'da düzenlenen etkinlikle yeni batarya teknolojileri tanıtıldı.



Markanın teknoloji sorumlusu Gao Huan, Shenxing bataryasının 5 dakikalık şarjla 520 kilometre menzil sunduğunu söyledi. Bu da saniyede 2,5 kilometrelik bir menzil anlamına geliyor.



800 kilometreye kadar menzil vadeden batarya, zorlu koşullarda bile hızını koruyabiliyor. Açıklanan verilere göre, eksi 10 derecede bile 15 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80'e ulaşabilyor. 1.3 MW'a kadar maksimum güçle 12C şarj oranına ulaşıyor.



Marka tarafından açıklanan bir diğer yenilik ise düşük yoğunluklarıyla bilinen ancak daha güvenlikli olan sodyum iyon batary oldu. Bu bataryanın enerji yoğunluğu kilogram başına 175 Wh. Şimdiye kadar sodyum iyon bataryalarda bu oran 100 - 160 Wh aralığında kalıyordu.



Hibrit ve elektrikli araçlarla uyumlu olan bu bataryalar, hibritlerde 200 kilometre, elektrikli modellerde ise 500 kilometreye kadar menzil sunabilecek.

5C süper hızlı şarjı destekleyen batarya, 10 bin şarjlık etkileyici bir ömre de sahip.



TEK ŞARJLA 1500 KİLOMETRE



Yapılan bir başka duyuru ise oldukça uzun menzil sunan bir teknoloji oldu. Tamamen elektrikli modellerin hibrit araçlarla rekabetini arttırmayı hedefleyen çift çekirdekli bir mimariye sahip "Freevoy Dual Power Battery" adı verilen batarya ile tek bir şarjla 1500 kilometreyi aşan menzile ulaşılabilecek.

Bu sistem tek bir pili ana enerji kaynağı ve menzil artırıcı olmak üzere iki bağımsız bölgeye ayırıyor.