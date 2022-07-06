Bayramda yola çıkacak sürücülere uyarılar

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkmaya hazırlanan sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 12:22

Bayramda yola çıkacak sürücülere uyarılar

İlişkili Haberler

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 9 günlük tatilinde yolda olacak sürücülere dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Apaydın, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinde yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için geçmiş yıllardan ders alınması gerektiğini bildirdi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından şehirler arası yollarda her zamankinden daha fazla trafik yoğunluğu oluşacağına işaret eden Apaydın, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi aşırı hız, trafik kurallarına uymamak, dinlenmeden yola çıkmak gibi ihmaller beraberinde kazaları getiriyor" ifadesini kullandı.

"UZUN YOLCULUKLARDA 3 SAATTE BİR ARAÇTAN İNİP DİNLENİN"

Apaydın, özellikle bayram tatilinin ilk ve son günlerinde gidiş ve dönüşlerde oluşacak yoğunluğun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yaz ayları olduğu için yoldaki asfaltın erime ihtimaline karşı güneş ışıklarının dik açıyla geldiği öğle saatleri tercih edilmemeli.

Vatandaşlar, araç bakımlarını yaptırarak trafik kurallarına uygun şekilde kontrollü araç kullanmalı, her 3 saatte bir dinlenmeyi ihmal etmemeli.

Bayram sevincimizin yarıda kalmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Bu vesileyle yola çıkacak vatandaşlarımız ile şoför esnafımızı daha hassas ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram diliyorum."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...