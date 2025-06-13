Bekleme dönemi bitiyor: İtalyan otomobil devinden 5 dakikada şarj

İtalyan otomobil devi Fiat, elektrikli araçlarda en büyük sorunlardan biri olan şarj süresine çözüm getirmek için Avrupa’da devrim niteliğinde bir adım attı.

Şirket, sadece beş dakikada şarj eden sistemini ilk kez Madrid’de hizmete sundu.

Fiat, bu teknolojiyi şarj çözümleri sağlayıcısı Ample ve araç paylaşım hizmeti Free2move iş birliğiyle geliştirdi.

Sistemin ilk aşamasında Madrid’deki pilot uygulamayla 40 adet Fiat 500e aracı kapsayan bir filo oluşturuldu. Araçlar, tıpkı akaryakıt dolumu gibi kısa sürede şarj olabiliyor.

Pilot uygulamada Fiat 500e araçlarının altına yerleştirilen modüler bataryalar, özel istasyonlarda otomatik olarak çıkarılıp şarjlı pillerle değiştiriliyor. Fiat, bu sistemi yaz aylarında 100 araca kadar genişletmeyi hedefliyor.

Fiat CEO’su Olivier Francois, sistemin sürücülere kesintisiz ve zahmetsiz bir deneyim sunduğunu belirterek, “Yolculuk sırasında pilin bitmesi korkusunu önemli ölçüde azaltıyoruz” dedi.

Bu yeni sistem, Çinli otomotiv devi Nio’nun ülkesinde yaygınlaştırdığı pil değiştirme teknolojisiyle benzerlik gösteriyor. Nio, şimdiye kadar 67 milyon pil değişimi gerçekleştirdiğini açıklarken, BYD de 1.000 kW gücündeki “Flash Charger” teknolojisiyle beş dakikalık şarj süresi vaat ediyor.

Fiat ise Avrupa’daki bu yeni uygulamanın hem elektrikli araçlara geçişi hızlandıracağını hem de şehir içi mobiliteyi daha sürdürülebilir hale getireceğini vurguluyor. Şirket, yakın gelecekte bu teknolojiyi özel kullanıcıların da hizmetine sunmayı planlıyor.