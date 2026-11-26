İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, yılın başında tanıttığı arazi odaklı Bentayga X konseptini seri üretime taşımaya hazırlanıyor. Bentley CEO'su Frank-Steffen Walliser, konsept araca hem şirket içinden hem de kamuoyundan beklentilerin çok üzerinde olumlu geri dönüşler aldıklarını açıkladı. Arazi odaklı Bentayga projesinin ufukta göründüğünü ifade eden Walliser, lüks SUV segmentinde markanın ürün gamını yeni bir yöne genişleteceğinin sinyalini verdi.

YENİ NESİL BENTAYGA İLE BİRLİKTE ŞEKİLLENİYOR

Walliser'in açıklamaları, Bentley cephesinde arazi odaklı Bentayga için somut bir niyet ortaya koysa da otomobilin kesin tanıtım takvimi, motor seçenekleri ve nihai model adı henüz resmî olarak netleşmedi. Seri üretim versiyonunun konseptteki "X" takısını koruyup korumayacağı da önümüzdeki süreçte belirlenecek.

2016 model yılından bu yana birinci nesliyle yollarda olan ve onuncu yılına yaklaşan mevcut Bentayga için kapsamlı bir yenilenme süreci de kapıda bekliyor. Yeni nesil Bentayga üzerinde çalıştıklarını doğrulayan Walliser, tasarım ve mimari değişimlerin detaylarını paylaşmaktan kaçındı. Sektör kulislerinde arazi odaklı Bentayga'nın mevcut yaşlanan platforma sonradan eklenen bir donanım paketi yerine, doğrudan bu yeni nesil altyapı üzerine sıfırdan kurgulanacağı değerlendiriliyor. Modelin yeni nesil Bentayga ile eş zamanlı mı yoksa hemen ardından mı tanıtılacağı ise henüz açıklanmadı.

İÇTEN YANMALI MOTOR KORUNUYOR, ELEKTRİKLİ TORCAL YOLA ÇIKIYOR

Bentley'in gelecek dönem ürün stratejisinde içten yanmalı motorlar güçlü yerini korumaya devam ediyor. Walliser, arazi odaklı yeni versiyon da dâhil olmak üzere Bentayga ailesinin benzinli motorlarla yoluna devam edeceğini vurguladı.

Markanın 2028 model yılı itibarıyla satışa sunmaya hazırlandığı ilk tam elektrikli SUV modeli Torcal ise Bentayga ile benzer bir segmentte konumlanacak. Böylece İngiliz üretici, bir yanda tam elektrikli Torcal ile sıfır emisyonlu amiral gemisini sunarken, diğer yanda içten yanmalı standart Bentayga ve arazi odaklı Bentayga seçenekleriyle farklı müşteri beklentilerine yanıt verecek.

BENTAYGA X KONSEPTİNDEN SERİ ÜRETİME NELER AKTARILACAK?

Ocak ayında Avusturya'da düzenlenen FAT Ice Race etkinliğinde görücüye çıkan Bentayga X konsepti, 641 beygir güç üreten çift turbolu V8 motora sahip Bentayga Speed temel alınarak geliştirilmişti. Konsept araçta standart modele kıyasla sürüş yüksekliği 5 santimetrenin üzerinde artırılırken, iz genişliği yaklaşık 13 santimetre genişletilmişti. Yerden yüksekliği 30 santimetreyi aşan konsept, 55 santimetreye ulaşan su geçiş derinliği ve arazi tipi lastiklerle sarılı 22 inçlik dövme jantlarıyla dikkat çekmişti.

Elbette fuar ve etkinlikler için hazırlanan bir konseptin tüm ayrıntılarının birebir seri üretime aktarılması beklenmiyor. Gösteri aracının tavanında yer alan go-kart taşıyıcısı ve yarış çıkartmaları seri üretimde yer almayacak; süspansiyon hareket mesafesi, jant ölçüleri ve su geçiş derinliği gibi veriler de çarpışma testleri ile emisyon kurallarına uyum sağlamak amacıyla mühendislik aşamasında yeniden düzenlenecek. Buna karşın yükseltilmiş gövde yapısı, dişli arazi lastikleri ve ek dış aydınlatma donanımlarıyla desteklenen 641 beygirlik bir versiyonun, lüks arazi SUV sınıfında dikkat çekici bir alternatif oluşturacağı öngörülüyor.