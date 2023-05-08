Bentley'den yeni rekor: 104 yıllık tarihe SUV damgası

Volkswagen bünyesinde bulunan Bentley Motors, ilk mali yıl sonuçlarını açıkladı. Lüks İngiliz markası tarihindeki en iyi ikinci çeyreğini yaşıyor.

Marka 2023 yılına geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 216 milyon euroluk kar ile başladı. Toplam gelir ise yüzde 9 artışla 813 milyon eurodan 882 milyona yükseldi.