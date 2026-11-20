Bentley'in ilk tam elektrikli SUV modeli Torcal daha üretime girmeden yok sattı
20.11.2026 17:28
Bentley'in ilk tamamen elektrikli modeli Torcal
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley'in ilk tam elektrikli modeli olan Torcal SUV, henüz üretim bandına çıkmadan yoğun bir taleple karşılaştı.
Bentley CEO'su Frank-Steffen Walliser'in yaptığı açıklamalara göre, başlangıç fiyatı 220 bin doların üzerinde olan elektrikli SUV'un 2027 yılına ait tüm üretim kotası şimdiden tükendi.
2027 KOTASI DOLDU, TESLİMATLAR 2028'E KALDI
İngiliz marka, gelecek yıl için ayrılan tüm üretim kapasitesinin müşterilere tahsis edildiğini ve yeni verilecek siparişlerin teslimatlarının ancak 2028 yılında gerçekleşebileceğini duyurdu. 2027 yılında kaç adet elektrikli araç üretileceğini açıklamayan şirket adına konuşan bir sözcü, ortaya çıkan ilk müşteri ilgisinden ve markanın ulaştığı konumdan son derece memnun olduklarını ifade etti.
Bu gelişme, yılın ilk dokuz ayında satış ve kârlılık tarafında zorlu bir dönem geçiren Bentley için önemli bir moral kaynağı oldu. Ocak-eylül döneminde küresel satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 düşerek 5.970 adette kalan markanın, aynı süreçteki kârı da yarıdan fazla gerileyerek 54,1 milyon dolara inmişti.
Ürün gamında Bentayga'nın altında konumlanan ve daha kompakt boyutlara sahip olan Torcal, lüks segmentteki yüksek etiketine rağmen Bentley'in en uygun fiyatlı modeli unvanını alıyor. ABD pazarında standart Torcal 222.495 dolardan, daha güçlü Torcal S 262.695 dolardan ve Torcal First Edition ise 300.995 dolardan başlayan fiyatlarla listeleniyor. Karşılaştırmak gerekirse markanın diğer modellerinden Bentayga 231.150 dolar, Flying Spur sedan 254.850 dolar ve iki kapılı Continental GT 288.750 dolar başlangıç fiyatıyla satılıyor. Walliser, Bentayga'ya kıyasla daha kompakt boyutların ve görece erişilebilir başlangıç fiyatının markaya yeni ve daha genç bir müşteri kitlesi kazandırdığını vurguluyor.
Bentley Torcal'ın en çok tercih edilen versiyonu Torcal S oldu.
876 BEYGİRLİK GÜÇ VE 20 DAKİKADA HIZLI ŞARJ
Şu ana kadar alınan siparişlerde en çok tercih edilen versiyonun Torcal S olduğunu belirten Walliser, müşterilerin kişiselleştirme taleplerinin elektrikli modelde de hız kesmediğine dikkat çekiyor. Ünlü yönetici, opsiyonlarla birlikte fiyatı 300.000 sterlinin (yaklaşık 397.086 dolar) üzerine çıkan siparişler gördüklerini ve elektrikli bir otomobilde müşterilerin özel donanım harcaması yapıp yapmayacağına dair endişelerin yersiz çıktığını söylüyor.
Elektrikli Porsche Cayenne ile aynı teknik altyapıyı paylaşan ve Premium Platform Electric (PPE) mimarisi üzerine inşa edilen Bentley Torcal, 113 kWh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. 400 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunan bu batarya, uygun koşullarda yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine 20 dakikanın altında ulaşabiliyor. Modelin tahmini menzilinin ise 483 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor.
Çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan otomobilin standart versiyonu 810 beygir güç ve 1.194 Nm tork üretiyor. Performans odaklı Torcal S versiyonunda ise bu değerler 876 beygir güce ve 1.350 Nm torka çıkıyor. Bentley, eylül ayında ilk kez tanıttığı Torcal'ı İngiltere'deki Crewe fabrikasından çıkan en güçlü ve en sessiz model olarak tanımlıyor.
Bentley Torcal, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine 20 dakikanın altında ulaşabiliyor.
CREWE FABRİKASINA DEV YATIRIM VE GELECEK PLANI
Bentley CEO'su Walliser, Torcal projesini gerçeğe dönüştürmek için İngiltere'deki Crewe fabrikasını modernize etmeye 463 milyon dolar harcadıklarını, tedarik zinciri hazırlıkları ve Ar-Ge çalışmaları için de en az bir o kadar daha yatırım yaptıklarını açıkladı.
Elektrikli SUV modelinin yakaladığı güçlü başlangıca rağmen İngiliz üretici, içten yanmalı ve şarj edilebilir hibrit motorlara yatırım yapmayı sürdürüyor. Bentayga modelinin ürün gamındaki yerini koruyacağını belirten Walliser, Torcal ve Bentayga ikilisinin çok iyi bir uyum yakaladığını ve lüks SUV segmentinde her iki otomobil için de yeterli alan bulunduğunu ifade ediyor.
BENTLEY TORCAL’IN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLUR?
Türkiye'de sıfır kilometre Bentley modelleri için sabit bir liste fiyatı bulunmuyor; etiketler güncel döviz kurlarına, özel donanım tercihlerine ve vergi dilimlerine göre şekilleniyor. İngiltere'de üretilen Torcal, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde gümrük ve ilave gümrük vergilerinden muaf tutuluyor. Yüksek motor gücü nedeniyle elektrikli otomobillerdeki en üst oran olan yüzde 75 ÖTV ve yüzde 20 KDV dilimine giren model, 50,46 TL seviyesindeki güncel dolar kuruyla hesaplandığında dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Yurt dışında 222.495 dolardan başlayan standart Torcal'ın vergiler, lojistik ve distribütör payı dahil yaklaşık 25 ila 27 milyon TL bandında Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. En çok talep gören Torcal S versiyonu (262.695 dolar) ise yaklaşık 29 ila 31 milyon TL aralığında konumlanıyor.
Mevcut Bentley piyasasıyla kıyaslandığında bu rakamlar elektrikli modellerin vergi avantajını açıkça gösteriyor. Yurt dışında 166.425 ile 190.325 dolar aralığında satılan benzinli ve hibrit Bentayga modelleri, büyük hacimli motorları yüzünden Türkiye'de yüzde 220 ÖTV dilimine giriyor ve yaklaşık 42 milyon TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. İkinci el pazarında ise 2011-2024 model yılları arasındaki Continental GT ve GTC serileri 8,5 milyon TL ile 52,5 milyon TL arasında el değiştiriyor. Dolayısıyla elektrikli araçlara uygulanan yüzde 75'lik ÖTV tavanı, yurt dışında Bentayga'dan daha pahalı olan Torcal'ı Türkiye pazarında neredeyse yarı fiyatına erişilebilir kılıyor.