Bentley CEO'su Frank-Steffen Walliser'in yaptığı açıklamalara göre, başlangıç fiyatı 220 bin doların üzerinde olan elektrikli SUV 'un 2027 yılına ait tüm üretim kotası şimdiden tükendi.



2027 KOTASI DOLDU, TESLİMATLAR 2028'E KALDI

İngiliz marka, gelecek yıl için ayrılan tüm üretim kapasitesinin müşterilere tahsis edildiğini ve yeni verilecek siparişlerin teslimatlarının ancak 2028 yılında gerçekleşebileceğini duyurdu. 2027 yılında kaç adet elektrikli araç üretileceğini açıklamayan şirket adına konuşan bir sözcü, ortaya çıkan ilk müşteri ilgisinden ve markanın ulaştığı konumdan son derece memnun olduklarını ifade etti.

Bu gelişme, yılın ilk dokuz ayında satış ve kârlılık tarafında zorlu bir dönem geçiren Bentley için önemli bir moral kaynağı oldu. Ocak-eylül döneminde küresel satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 düşerek 5.970 adette kalan markanın, aynı süreçteki kârı da yarıdan fazla gerileyerek 54,1 milyon dolara inmişti.

Ürün gamında Bentayga'nın altında konumlanan ve daha kompakt boyutlara sahip olan Torcal, lüks segmentteki yüksek etiketine rağmen Bentley'in en uygun fiyatlı modeli unvanını alıyor. ABD pazarında standart Torcal 222.495 dolardan, daha güçlü Torcal S 262.695 dolardan ve Torcal First Edition ise 300.995 dolardan başlayan fiyatlarla listeleniyor. Karşılaştırmak gerekirse markanın diğer modellerinden Bentayga 231.150 dolar, Flying Spur sedan 254.850 dolar ve iki kapılı Continental GT 288.750 dolar başlangıç fiyatıyla satılıyor. Walliser, Bentayga'ya kıyasla daha kompakt boyutların ve görece erişilebilir başlangıç fiyatının markaya yeni ve daha genç bir müşteri kitlesi kazandırdığını vurguluyor.