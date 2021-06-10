Benzinli otomobil tercihinde hızlı artış

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, otomobil satışları yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adede ulaştı.





Mayıs sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, tüketicilerin benzinli otomobil tercihinin devam ettiği görüldü. Bu dönemde, benzinli otomobiller, 157 bin 822 adet ve toplam satışlardan yüzde 63,6 payla ilk sırada yer aldı. Ardından, dizel otomobiller 58 bin 445 adetle ve yüzde 23,6 payla ikinci olurken ve hibrit otomobiller de 19 bin 457 satışla yüzde 7,8 paya sahip olarak üçüncü sırada yer aldı.



Bu dönemde, oto gazlı otomobil satışları 11 bin 636 adetle yüzde 4,7 pay alırken, 617 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.



PAYLAR NE KADAR DEĞİŞTİ

Geçen yılın ilk 5 ayı ile kıyaslandığında benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay yüzde 48,9'dan yüzde 63,6'ya, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye, elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 2,9'dan yüzde 7,8'e çıktı.



Dizel motorlu otomobillerin satışlardan aldığı pay ise yüzde 43,6'dan yüzde 23,6'ya geriledi.