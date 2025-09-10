Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanacak mı? Karar verilecek

Avrupa’daki elektrikli araç sektörü, Avrupa Komisyonu’nun otomobil ve kamyonetler için 2035 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşması için baskı yapıyor.



Ancak diğer otomotiv endüstrisi grupları, AB’nin yürütme organına, taahhütlerini yumuşatması çağrısında bulunarak, bunların artık uygulanabilir olmadığını söylüyor.



Sektör oyuncularının Cuma günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile stratejik görüşmeler yapması planlanıyor.



Avrupa’da 2035 yılından itibaren yeni dizel ve benzinli otomobil ve kamyonet satışının yasaklanması kararı yeniden gündemde.



Avrupa Birliği tarafından 2023 yılında kabul edildiğinde önemli bir dönüm noktası olarak görülen tartışmalı konu, bu hafta Münih’te düzenlenen IAA Mobility otomobil fuarında da yoğun bir şekilde tartışıldı.



ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ LOBİ OLUŞTURDU



Bölgedeki elektrikli otomobil endüstrisinin 150′den fazla lideri, AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’ndan "dik durmasını", otomobil ve kamyonetler için 2035 sıfır emisyon hedefini korumasını ve "bunu daha cesur eylemlerle desteklemesini" isteyen bir açık mektup imzaladı.



İmzalayanlar arasında Volvo ve Polestar gibi elektrikli araç üreticileri de yer alıyor.



OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNDEN "DEVAM" ÇAĞRISI



Çağrı , otomobil lobi grubu olan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ve otomobil tedarikçileri birliği olan Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği’nin (CLEPA) başkanlarının geçen ayın sonlarında yayınladığı ayrı bir mektubun ardından geldi.



Gruplar, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e hitaben yaptıkları açıklamada, AB’nin 2035 karbon hedeflerinin "artık uygulanabilir olmadığını" belirtti. Mektup, şu anda ACEA başkanlığını yürüten Mercedes patronu Ola Källenius ve CLEPA başkanı ve Schaeffler’in Otomotiv Teknolojileri bölümünün CEO’su Matthias Zink tarafından imzalandı.



Otomotiv endüstrisi dernekleri ise, 27 ülkeden oluşan bloğun emisyon azaltma planının, Avrupa’nın endüstriyel rekabet gücünü, sosyal uyumunu ve tedarik zincirlerinin stratejik dayanıklılığını güvence altına alırken iklim hedeflerini de gözetmek için “yeniden kalibre edilmesi gerektiğini” söyledi.



ACEA, Volkswagen gibi Avrupa merkezli 16 büyük otomobil üreticisini temsil ediyor.



Salı günü Almanya Başbakanı Friedrich Merz de tartışmaya dahil oldu.



CNBC’nin aktardığına göre, IAA Mobility konferansında konuşan Merz, "Belirli teknolojilere yönelik tek taraflı siyasi taahhütler, temelde yanlış bir ekonomik politika yoludur. Bunlar, ortak hedeflere güvenilir bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak yol değil." dedi. Merz'in yorumları, AB’nin 2035 karbon düzenlemesine üstü kapalı bir gönderme olarak algılandı.



OTOMOTİVİN LİDERLERİ GÖRÜŞMEYE HAZIRLANIYOR



Otomotiv sektörünün bu konudaki bölünmesi, otomotiv patronlarının cuma günü AB’den von der Leyen ile görüşmeye hazırlanmasıyla birlikte ortaya çıktı.



AB’nin 2035′te yeni dizel ve benzinli araçlara yönelik yasağın unsurlarını yeniden gözden geçirmesiyle birlikte gerçekleşecek ve merakla beklenen görüşmelerin, sektörün "çoklu kriz" olarak adlandırılan sorununun nasıl ele alınacağına odaklanması bekleniyor.



AVRUPA'DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZORDA



Avrupa’nın otomotiv sektörü, artan üretim maliyetlerinden ABD tarifelerine, tedarik zinciri kesintilerinden düzenleyici baskılara kadar çok sayıda zorlukla boğuşuyor.

TÜRKİYE'DEN GEÇİŞLER SONA ERER Mİ?

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları artsa da benzinli ve dizel otomobil sayısı yüzde 90'lar seviyelerinde. Bu nedenle Türkiye'den tatil amaçlı araçlı çıkışlar yapılması halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin araçları kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Avrupa Birliği'nin alacağı kararla muafiyet tanınması bekleniyor.

AVRUPA'DAKİ ARAÇLAR NE OLACAK?

Avrupa'da bulunan içten yanmalı motora sahip araçlar 2035 yılına kadar kullanıldıktan sonra AB üyesi olmayan ve mevzuatında yurt dışından ikinci el otomobil ithalinde sorun bulunmayan ülkelere satılabilecek.