Binlerce katılımcı tedirgindi. Dev şirketler el değiştirdi, Katılımevim'de istifalar geldi

Sermaye piyasalarını hareketlendiren gelişmeler hafta sonu yatırımcıları heyecanlandırdı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın geçtiğimiz Cuma günü telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris 'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Yarız'ın mal varlığı ve hesaplarına tedbir getirildi. Devasa büyüklükteki fonlar son 14 gün içinde erimiş ve yatırımcılarına büyük zararlar ettirmişti.

Yarız, dün Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek ifade verdi. Yarız X platformu üzerinden yaptığı açıklamada "Son günlerde hakkımda kamuoyuna yansıyan iddia ve söylentiler üzerine, adli makamlara ifade vermek üzere kendi irademle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gelmiş bulunmaktayım. Kamuoyunda oluşabilecek yanlış değerlendirmelerin aksine, herhangi bir yere kaçma ya da yetkili makamlardan uzak durma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmamıştır. Kendi irademle burada bulunmam da bunun en açık göstergesidir." dedi.

YASAKLAR KATILIMEVİM'E DE SIÇRADI

Eski Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını duyurmasının ardından Katılımevim’den kritik bir KAP açıklaması geldi. Serdar Turhan ve Ahmet Özcan yönetim kurulundan istifa etti. Turhan’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Tera Yatırım’ın kurucusu Emre Tezmen getirildi. Katılımevim hisseleri 31 Ağustos'tan bu yana geriliyor ve 69 lira seviyelerinden 33,88 liraya geriledi. Böylece Katılımevim şirketinin yatırımcıları yüzde 50 civarında zarar etmiş oldu. Katılımevim hissesi bugün de taban seviyede 33,88 lirada bulunuyor.

PUSULA FİNANS HOLDİNG ŞİRKETLERİ DEVROLDU

Pusula Finans Holding bünyesinde yer alan Katılımevim, Birevim, İktisat Katılım Bankası, Pusula Portföy gibi şirketlerde katılımcısı olan kişiler Yarız'ın kaçışıyla endişelenmişti. Tasarruf finansman sistemine olan güveni sarsıcı hareket nedeniyle sisteme dahil olan kişiler paralarının akıbetini merak ediyordu.

Tera Grubu'nun patronu Emre Tezmen'in hafta sonu olmasına rağmen gerçekleştirdiği hamleler sermaye piyasalarına olan güveni tazeledi ve merakları giderdi. Tera Grubu dev satın alma hamlesi yaptı. Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan istifa etti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de Pusula Finans Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci aynı görevi Katılımevim'de de üstlendi. Söz konusu atamalar, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

DEVİRLER ONAYA TABİ OLACAK

Banka ve finans kuruluşlarının devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurumu'nun onayının ardından gerçekleşecek. İki otoritenin onay vermesinin ardından satış tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. Şirketler kendi aralarında anlaşsa da son onayı devlet otoritelerinin vermesi gerekiyor.

SOSYAL MEDYADAKİ DEZENFORMASYONUN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin, sosyal medya platformları üzerinde manipülatif açıklamalar yaparak kitleleri yönlendiren hesap sahiplerine ilişkin operasyonlar devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvurular üzerine; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı daha önce duyurulmuştu.

Soruşturma kapsamında, ilk etapta 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı talimatı verildi. 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalar da kolluk birimince devam ediyor.