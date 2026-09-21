Bir depo yakıt, tam dolu batarya ile altı gün gitti. 2 bin 916 kilometrelik rekor
21.09.2026 06:22
Hongqi H7 hibrit sedan Çin'de satışa çıkmadan rekor kırdı.
Çinli üretici Hongqi’nin hibrit sedanı H7, yakıt veya elektrik takviyesi almadan 2 bin 916 kilometre yol yaparak Guinness rekoru kırdı.
Hongqi H7’nin deposu ve bataryası 2 Eylül’de doldurulduktan altı gün sonra duruncaya kadar benzinliğe yada şarj istasyonuna uğramadı.
Hibrit araç varış noktasına geldiğinde kilometre sayacı 2 bin 916 kilometre 171 metreyi gösteriyordu. Bu süre boyunca araca benzin eklenmedi ve batarya harici bir kaynaktan şarj edilmedi.
Elde edilen sonuç, H7’ye “tam dolu batarya ve bir depo yakıtla en uzun mesafeyi kat eden seri üretim şarj edilebilir hibrit sedan” dalında Guinness Dünya Rekoru’nu getirdi. Yeni derece, önceki rekoru yaklaşık 308 kilometre geride bıraktı.
Rekor denemesi kapalı bir test pistinde veya sabit hızlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilmedi. H7, Çin’in yüksek rakımlı Shangri-La bölgesinden yola çıkarak Chuxiong, Wenshan, Nanning, Yangjiang ve Huizhou üzerinden Shenzhen’e ulaştı.
Altı günlük yolculukta dağ geçişleri, uzun virajlar, otoyol sürüşü, yoğun şehir trafiği, şiddetli yağmur ve sıcaklık farklarıyla karşılaşıldığı açıklandı. Denemenin tamamı Guinness Dünya Rekorları tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda takip edildi.
KENDİ MENZİLİNİN BİN KİLOMETRE ÜZERİNE ÇIKTI
Hongqi’nin H7 için açıkladığı en yüksek birleşik menzil, Çin’de kullanılan CLTC ölçümüne göre 1.954 kilometre. Rekor otomobili ise bu değeri yaklaşık 962 kilometre aşmayı başardı.
H7, 1,5 litrelik turbo benzinli motora sahip şarj edilebilir hibrit sistem kullanılıyor. Üreticiye göre hibrit kullanım için geliştirilen motor yüzde 45,21 termal verimliliğe ulaşabiliyor.
Önden çekişli versiyonlarda sistem gücü 278 kW, yani yaklaşık 373 HP seviyesinde. Dört tekerlekten çekişli H7 ise çift elektrik motoruyla 479 kW, yaklaşık 642 HP sistem gücü ve 871 Nm tork sunuyor. En güçlü versiyonun 0’dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede çıkabildiği belirtiliyor.
Modelde donanım seviyesine göre 23,9 ve 30,3 kWh kapasiteli iki batarya seçeneği bulunuyor. Önden çekişli versiyonlar CLTC ölçümüne göre 180 veya 240 kilometre, dört tekerlekten çekişli versiyon ise 210 kilometre tamamen elektrikle yol alabiliyor.
Batarya boşaldıktan sonraki WLTC yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,4 litre olarak açıklandı.
REKORLA BİRLİKTE SATIŞA ÇIKTI
Hongqi H7, rekor denemesinin tamamlanmasının ardından 16 Eylül’de Çin’de satışa sunuldu. Üç farklı versiyondan oluşan model ailesinin liste fiyatları 191.800 yuan (Yaklaşık 1.395.000 TL) ile 231.800 yuan (1.686.000 TL) arasında değişiyor.
Otomobil 5.060 mm uzunluğa ve 2.970 mm aks mesafesine sahip. Kabinde 15,6 inç multimedya ekranı, artırılmış gerçeklik destekli gösterge sistemi, Bose ses sistemi ve gelişmiş sürüş destek özellikleri sunuluyor.