Bir depo yakıt, tam dolu batarya ile altı gün gitti. 2 bin 916 kilometrelik rekor

Hongqi H7’nin deposu ve bataryası 2 Eylül’de doldurulduktan altı gün sonra duruncaya kadar benzinliğe yada şarj istasyonuna uğramadı.



Hibrit araç varış noktasına geldiğinde kilometre sayacı 2 bin 916 kilometre 171 metreyi gösteriyordu. Bu süre boyunca araca benzin eklenmedi ve batarya harici bir kaynaktan şarj edilmedi.

Elde edilen sonuç, H7’ye “tam dolu batarya ve bir depo yakıtla en uzun mesafeyi kat eden seri üretim şarj edilebilir hibrit sedan” dalında Guinness Dünya Rekoru’nu getirdi. Yeni derece, önceki rekoru yaklaşık 308 kilometre geride bıraktı.