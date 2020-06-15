Bir zamanların makam arabası, şimdi köylülerin eli ayağı oldu

Adını, Osmanlı'nın üçüncü Padişahı Sultan 1. Murad'dan alan ve 12 Şubat 1971'de üretimine başlanan "Murat 124", hala Türk halkının gönlündeki yerini koruyor.



Murat 124 marka otomobiller yaklaşık yarım asırlık geçmişine rağmen halen kullanılıyor. Bir zamanlar makam otosu olarak kullanılan zamanın efsane otomobiller köylerde katır niyetine kullanılıyor.

Aydın’ın köşk ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Aydın, yaklaşık yarım asırlık aracını hem ulaşımda hem de taşıma işlerinde kullanıyor. Yaşı kendisinden büyük olsa da aracından memnun olduğunu belirten Mustafa Aydın, “Bu araçlar 1971 yılında Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil. 1971-1976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiş. Halen keyifle kullanıyorum” dedi.

PADİŞAH ADIYLA ÜRETİLEN OTOMOBİL

TOFAŞ tarafından 12 Şubat 1971'de üretimine başlanan, adını Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde padişahlık yapan Sultan 1. Murad'dan alan "Murat 124", aradan geçen yıllara rağmen vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.



İtalyan Fiat 124 modelinin eşi olarak tasarlanan "Murat 124"ün üretimine, 12 Şubat 1971 Cuma günü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ın katılımıyla TOFAŞ'ın Bursa'daki fabrikasının açılmasıyla başlandı.

ANADOL JÜRİSİ DEVREDE



Teklif edilen isimler arasından uygun olabilecek 15-20'si seçildi. "Anadol" modelinin ismi belirlenirken oluşturulan jüri, bu kez Tofaş'ın otomobili için devreye girdi.



Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek, Ord. Prof. Nazım Terzioğlu, Hulki Alisbah ve Bernar Nahum'dan oluşan jüri, fabrikanın yanından geçen çaydan ilham alan "Nilüfer", Bursa ovasına atıf yapan "Ova", kentin ipekçiliğinden yola çıkılarak önerilen "Koza", eteklerine yaslandığı "Uludağ" ve nihayet Bursa'ya adını veren Murad Hüdavendigar'ı (Sultan 1. Murad) akla getiren "Murat" isimleri üzerinde durdu.

İtalyanların da kendi tarihlerinde adı geçen bir generali hatırlatan "Murat" ismini tercih etmeleri nedeniyle modelin ismi "Murat 124" olarak belirlendi.



Vatandaşların sahibi olmak için kuyruğa girdiği "Murat 124" için bazı gazete ve dergiler kuponla otomobil çekişleri düzenledi.



İlk yıl 7 bin 835 adet üretilen araç, daha sonraki yıllarda sayısını katlayarak 1976 yılı sonuna kadar 134 bin 867 adet üretildi.