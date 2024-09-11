BMW, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracı geri çağıracak

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu.

BMW, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracı geri çağıracak

Şirket, 2024 mali yılına ilişkin beklentilerinde düzenlemeye gitti.

Bu kapsamda, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracının etkilendiğini ve geri çağrılacağını duyuran şirket, garanti maliyetlerinde de artış görüleceğini açıkladı. Açıklamanın ardından, BMW'nin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.

BMW, ayrıca Çin'deki talebin durağanlaşması nedeniyle satışlarının etkilendiğini ve tüketici talebinin zayıf kaldığını bildirdi.

BMW'deki sorunlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisi 'daki Volkswagen'deki kriz ve ülkedeki sanayisizleşme riskine yönelik uyarıların arttığı bir dönemde yaşanıyor.

Alman üreticisi Volkswagen tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, şirket 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırılacağını teyit etti.

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