BMW sahneye çıkıyor... Tesla ve BYD'yi geride mi bırakacak? İşte iX3'ün özellikleri

Model Y ile mücadele eden iX3, 2027 yılına kadar piyasaya çıkacak 40 yeni veya güncellenmiş modelin ilki olacak. BMW'nin CEO'su "Bu, sektörün mihenk taşı olacak." dedi.



BMW AG'nin Münih'in kalbindeki genel merkezinin yanında yer alan bir müze ve cam duvarlı sergi merkezinde, Elvis Presley'in Batı Almanya'daki ABD Ordusu gezisi sırasında kullandığı üstü açık 507 de dahil olmak üzere klasikler sergileniyor. Başlangıçta beyaza boyanmış olan rock'n roll kralı, kadın hayranlarının rujla üzerine yazı yazmaya devam etmesi üzerine roadster'ı yeniden kırmızıya boyatmıştı.



ŞİRKETİN GELECEĞİ BUNA BAĞLI



Son zamanlarda kampüste, güvenli kapıların ardına gizlenmiş bir BMW daha park edilmiş. Bu araç kamuflajla kaplı, çünkü şirketin geleceği buna bağlı.



iX3 olarak adlandırılan spor araç, şık yazılımları, yüksek performanslı bilgisayarları ve radikal biçimde farklı tasarım ipuçlarını paylaşan 40 yeni veya güncellenmiş modelin ilki olacak. Daha da önemlisi, hızlı hareket eden Çinli üreticilerin Tesla şirketini bile geride bırakmasıyla altüst olan bir sektör için BMW hızlı bir sunum gerçekleştiriyor. Müşterilerin ilk iX3'leri teslim almaya başlamasından itibaren yaklaşık iki yıl içinde, bu yeni elektrikli araçtaki teknoloji şirketin tüm araçlarında yer alacak.



İcra Kurulu Başkanı Oliver Zipse Bloomberg'e verdiği bir röportajda “109 yaşındayız ve bu şimdiye kadar tek bir mimariye yaptığımız en büyük yatırım.” dedi.



OTOMOTİV SEKTÖRÜ TRUMP'IN OYUNCAĞI OLDU



Şu anda küresel otomobil sektörünün önünde birkaç engelden daha fazlası var. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri, şirketleri hem bileşenler hem de bitmiş araçlar için tedarik yollarını yeniden düşünmeye zorluyor. Çinli BYD ve Xiaomi cazip özellikleri ve uygun fiyatlarıyla dünyanın en büyük pazarında fırtına gibi esiyor. Elektrikli araçlara geçiş süreci neredeyse her yerde değişim halinde.



Bernstein'dan Stephen Reitman, şirketin son sermaye piyasaları gününü özetleyen bir raporda “Ürün ikna edici. BMW'yi otomobil endüstrisinin Wayne Gretzky'si olarak nitelendirmemiz, diskin olduğu yere değil, olacağı yere doğru kayması değişmedi.” dedi.



iX3 800 KİLOMETRE MENZİLLİ OLACAK



BMW'nin Macaristan'ın Debrecen kentinde üreteceği iX3 menzil açısından bonkör olacak. Şirket, SUV'un Avrupa'nın test prosedürü altında 800 kilometreye (497 mil) kadar menzili yöneteceğini söyledi. 400 kilovat maksimum şarj ile sürücüler, 10 dakika fişe taktıktan sonra New York'tan Washington DC'ye gitmek için kabaca yeterli menzil ekleyebilecekler.



Tesla'nın en uzun menzilli Model Y'si 622 kilometre menzile sahip ve 250 kW maksimum şarj hızı sunuyor.