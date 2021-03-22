BMW, yeni nesil iDrive'ı tanıttı

İlk kez 20 yıl önce gelen BMW iDrive, şimdi sekizinci nesliyle tanıtıldı. Merkezinde BMW İşletim Sistemi 8’in yer aldığı yeni nesil iDrive, sürüş bilgileri, ekranlar, kontroller ve sürücü arasında bağlantı kuruyor.

Geçen yıl BMW iX modeliyle birlikte gelmişti yeni iDrive. Yeni nesil bilgi eğlence sisteminin entegre olduğu BMW Kavisli Ekran, 12,3 inçlik bilgi ekranı ile 14,9 inçlik kontrol ekranını bir araya getiriyor. BMW Kavisli Ekran sayesinde kullanılan fiziki düğme sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılırken, aynı zamanda orta konsol ve gösterge panelleri net ve minimalist bir tasarıma kavuşuyor.

Sürücü merkezli bilgi ekranı, büyük boyutu, dinamik efektleri, güçlü renk derinliğinin yanı 200 ppi gibi son derece yüksek grafik çözünürlüğe sahip.

Sürücü, kişisel tercihe veya sürüş durumuna göre üç mod arasında geçiş yapabiliyor. “Drive” modu, ayrı ayrı seçilebilen bilgileri göstermek için bilgi ekranının ortasında dinamik olarak değişen bir alanı kullanırken “Focus” modu dinamik sürüş durumları için tasarlanmış. “Gallery” modu ise, widget içeriğine mümkün olduğu kadar çok yer açmak için sürüş bilgisi görünümünü en aza indiriyor.

AKILLI KİŞİSEL ASİSTAN

Yeni nesil BMW iDrive, BMW Akıllı Kişisel Asistan için ek özellikler de getiriyor. Kullanıcılar BMW Akıllı Kişisel Asistan'a seçtikleri bir isim tanımlayabilirken, daha sonra bunu bir komut olarak da kullanabiliyorlar.

BMW Akıllı Kişisel Asistan otomobilde bulunanlarla ne zaman ve nasıl iletişim kuracağını düşünürken çevresindeki durumu hesaba katabiliyor. Ayrıca BMW Akıllı Kişisel Asistan, onunla kimin konuştuğunu ayırt edebiliyor.

Yeni “Modlarım” özelliği, sürücünün kişisel tercihlerine göre tasarlanmış her şeyi kapsayan bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. “Modlarım” otomobildeki on farklı parametreyi hassas bir şekilde birleştirebiliyor. Bu parametreler, sürüş sistemi, şanzıman kontrolü, direksiyon özellikleri ve şasi ayarları gibi önceki sürüş deneyimlerini içeriyor. Etkinleştirilen konfigürasyon, “Modlarım” için özel olarak geliştirilen ekran rengindeki değişiklikle gösteriliyor. “Modlarım” arasında geçiş yapmak, motor sesinin ayarlanması dahil akustik değişiklikler de üretiyor. Yeni BMW iDrive sistemi “Efficient”, “Sport” ve “Personal” modlarına sahip. Gelecekte BMW iDrive'ın devam eden gelişiminin bir parçası olarak başka modların da eklenmesi planlanıyor.