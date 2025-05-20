BMW'den dev hisse geri alımı

BMW, bu aydan itibaren 2 milyar euro (2,2 milyar dolar) tutarında hisse geri alımı yapacak.



BMW yönetim kurulu, en geç 30 Nisan 2027'de tamamlanacak olan programı onayladı. Bu, Alman şirketin üç yıl içinde gerçekleştirdiği üçüncü büyük geri alım.



HİSSELERİ YÜKSELDİ



Duyurunun ardından BMW hisseleri Frankfurt'ta yüzde 2,5'e kadar yükseldi. Hisse senedi bu yıl yaklaşık olarak yatay seyrediyor.



Otomobil üreticileri son aylarda hissedarlarına daha fazla para iade etti. Mercedes-Benz Group AG Şubat ayında iki yıllık bir süre içinde 5 milyar euro kadar hisse geri almayı planladığını açıkladı ve yatırımcılara bu hamleleri finanse etmeye yardımcı olmak için Daimler Truck Holding AG'deki hisselerini azaltabileceğini söyledi.



BMW'nin son programı hem adi hem de imtiyazlı hisseler için geçerli olup sonuncusunun hacmi 350 milyon euro ile sınırlandırıldı. Şirketin geçen haftaki yıllık genel kurul toplantısında hissedarlar, beş yıl içinde şirket sermayesinin yüzde 10'una kadar olan kısmının geri satın alınmasına izin verdi.