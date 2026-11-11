BMW'den elektrikli otomobillerde fiyatları düşürecek hamle

Alman otomotiv devi BMW , yeni nesil elektrikli araçlarında menzili uzun ama pahalı olan bataryaların yanına, daha uygun maliyetli lityum demir fosfat (LFP) bataryaları eklemeye hazırlanıyor. Bu karar, markanın gelecekteki elektrikli modellerinin çok daha erişilebilir fiyat etiketlerine sahip olmasının önünü açıyor.

LFP VE NMC BATARYALAR BİRLİKTE KULLANILACAK

Şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında konuşan BMW CEO'su Milan Nedeljkovic, LFP bataryaların gelecekteki modellerde kullanılacağını doğruladı. Nedeljkovic, yeni iX3 ve i3 modelleriyle yüksek menzil sunan nikel-mangan-kobalt (NMC) hücrelerin şu an pazarın zirvesinde olduğunu belirtirken, LFP teknolojisinin farklı bir maliyet ve menzil dengesi sunduğunu ifade etti. LFP bataryaların her modelde standart olmayacağını vurgulayan yönetici, bu teknolojiyi belirli araçlarda ve belirli amaçlar doğrultusunda kullanacaklarını ifade etti. İki batarya türü, markanın ürün yelpazesinde birbirini tamamlayacak şekilde aynı anda var olmaya devam edecek.

ÇİN PAZARINDA İLK ADIM ATILDI

Şirket, bu iki kimyanın nasıl bir arada var olacağını Çin pazarında şimdiden gösteriyor. Sadece Çin'e özel olarak üretilen giriş seviyesi iX3 30L modeli 77 kWh kapasiteli bir LFP batarya kullanırken, daha üst paketler olan 40L ve 50L versiyonlarında NMC teknolojisi tercih ediliyor. Çin test standartlarına göre 630 kilometre menzil sunan giriş seviyesi modelin yaklaşık 40 bin dolarlık başlangıç fiyatı bulunuyor. Bu yaklaşım, müşterilere araç modelini değiştirmeden sadece menzil ve bütçe tercihlerine göre seçim yapma imkânı tanıyor. Benzer bir durumu Mercedes de yeni elektrikli CLA modelinde farklı batarya seçenekleri sunarak uyguluyor.

NEDEN FARKLI BATARYA TEKNOLOJİLERİ TERCİH EDİLİYOR?

İki batarya türü arasındaki temel farklar, BMW'nin neden her iki seçeneği de elinde tutmak istediğini açıklıyor. NMC bataryalar; nikel, mangan ve kobalt içeriyor ve yüksek enerji yoğunluğu sayesinde daha küçük bir alanda daha fazla enerji depolayabiliyor. Bu durum, uzun menzil beklenen pahalı ve büyük araçlar için NMC'yi oldukça cazip kılıyor.

LFP bataryalar ise üretiminde nikel veya kobalt gibi pahalı metallere ihtiyaç duymadığı için NMC bataryalara kıyasla üretim maliyetlerini yaklaşık yüzde 20 oranında aşağı çekiyor. Daha uzun ömürlü olan ve termal açıdan daha kararlı bir yapı sunan bu piller, sık sık yüzde 100 oranında şarj edilmeye karşı da daha dirençli. Ancak LFP bataryaların enerji yoğunluğunun daha düşük olması, aynı enerjiyi depolamak için daha fazla alana ve ağırlığa ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Ayrıca soğuk havalardaki şarj performansları da NMC seçeneğine göre biraz daha yavaş kalabiliyor.

DAHA ULAŞILABİLİR MODELLER İÇİN YENİ BİR KAPI

LFP kimyasının hangi yeni modellerde kullanılacağı veya Çin dışındaki pazarlara ne zaman geleceği henüz netleşmedi. Ancak otomotiv uzmanları, 2028 yılında Avrupa odaklı piyasaya sürülmesi beklenen kompakt boyutlu yeni bir elektrikli modelin bu batarya için çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyor.

Şirket bir yandan da batarya tedarik ağını genişletiyor. On yılın sonuna doğru Avrupa'dan Samsung SDI ve ABD'den LG Energy Solution ile çalışmaya başlayacak olan üretici, tedarik zincirini iyice güçlendiriyor. Daha uygun maliyetli LFP bataryalar, elektrikli BMW modellerini çok daha geniş bir müşteri kitlesi için erişilebilir hâle getirme potansiyeli taşıyor. Elbette marka değeri göz önüne alındığında bu araçlar ana akım markaların sunduğu alternatiflerden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olmaya devam edecek, ancak premium segmente geçiş yapmak isteyen alıcılar için önemli bir fırsat yaratacak.