BMW'den iki yeni elektrikli otomobil hamlesi

Alman otomotiv devi BMW , efsanevi i3 modelinin pazarından çekilmesinin ardından oluşan boşluğu doldurmak için kolları sıvadı. Şirketin elektrikli araç yelpazesini genişletme planları kapsamında, bütçe dostu ve kompakt boyutlara sahip iki yeni modelin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

YENİ MODELLERİN İSİMLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ NETLEŞİYOR

Son dönemde Güney Amerika ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisinde yapılan patent başvuruları, "i2" isminin resmî olarak tescillendiğini gösteriyor. Otomotiv kulislerinden sızan bilgilere göre BMW, 2027 yılında i1 modelini, hemen bir yıl sonra yani 2028'de ise i2 modelini tüketicilerin beğenisine sunmayı hedefliyor. Bu iki yeni model, markanın tamamen elektrikli araçlar için sıfırdan geliştirdiği Neue Klasse mimarisini temel alacak.

ESKİ ALIŞKANLIKLARA VEDA: ÖNDEN ÇEKİŞLİ BİR YAPI GELİYOR

Eski nesil i3 modelinin aksine, bu iki yeni kompakt aracın arkadan itişli olması beklenmiyor. Yeni i1 ve i2, Neue Klasse platformunun önden çekişli versiyonu üzerinde yükselecek. Giriş seviyesinde tek elektrik motoruyla gelmesi planlanan araçların, üst donanım paketlerinde çift motorlu dört tekerlekten çekiş seçeneği sunma ihtimali de oldukça yüksek bulunuyor. Şu an satışta olan iX1 gibi modeller mevcut içten yanmalı araç platformlarını kullanırken, yeni nesil tamamen elektrikli sürüşe özel bir altyapıyla gelecek.

TASARIM VE TEKNOLOJİDE NELER BEKLİYORUZ?

Gövde tipleri konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmasa da i2 modelinin, markanın mevcut 2 Serisi Gran Coupe modeline benzer sportif bir sedan veya Avrupa pazarına hitap eden beş kapılı bir hatchback olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan fütüristik i Vision Circular konsepti, özellikle i1 modelinin tasarım çizgisine dair güçlü ipuçları barındırıyor.

Teknoloji tarafında ise BMW'nin elini oldukça bol tuttuğunu görüyoruz. Neue Klasse altyapısı sayesinde bu kompakt araçlar, yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil bataryalarla donatılacak. Bu bataryalar, araçların boyutları küçük kalmasına rağmen tatminkâr bir menzil sunmasını sağlayacak. İç mekânda ise geleneksel gösterge panelinin yerini, ön camın alt kısmını tamamen kaplayan gelişmiş bir head-up display alacak.

HEDEF KİTLE AVRUPA PAZARI

Bu yeni giriş seviyesi modellerin ana hedef kitlesi büyük ölçüde Avrupalı tüketiciler olacak. Tıpkı Audi'nin A2 e-tron modeliyle izlediği strateji gibi, BMW'nin de bu kompakt araçları büyük

hacimli araçların tercih edildiği Amerika Birleşik Devletleri pazarından ziyade, Avrupa ve Türkiye gibi pazarlarda öne çıkarması bekleniyor. Elektrikli otomobil devrimi hız kesmeden devam ederken, lüks markaların daha ulaşılabilir fiyat etiketlerine sahip modellerle sahaya inmesi, sektördeki rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor.

TÜRKİYE PAZARINDA BEKLENEN İLGİYİ GÖREBİLİR Mİ?

Türkiye pazarında BMW denildiğinde akla ilk olarak markanın o ikonik ve klasik sedan modelleri geliyor. Türk tüketicisinin geleneksel sedan gövde tipine olan bu derin bağı, markanın kompakt sınıftaki mevcut elektrikli temsilcileri iX1 ve iX2 gibi modellerin ülkemizde beklenen yüksek talebi görmesini bir hayli zorlaştırdı. Yeni tanıtılacak i1 ve i2 modellerinin Türkiye'deki kaderi de tam olarak bu tüketici alışkanlıklarına göre şekillenecek. Eğer i2 modeli söylentilerdeki gibi sportif bir sedan formuyla yollara çıkarsa, ulaşılabilir bir elektrikli BMW arayan yerel kullanıcıların favorisi hâline gelebilir. Ancak i1 gibi daha çok Avrupa pazarının dinamiklerine hitap eden beş kapılı hatchback tasarımların, sedan tutkunu Türk alıcıları ikna etmesi için vergi avantajlarını da kullanarak fiyat tarafında çok daha rekabetçi bir etiket sunması gerekecek.